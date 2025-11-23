«Последние два метра» от окончания войны

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — сказал он.

Соединенные Штаты очень близки к прекращению войны РФ против Украины, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Келлог заявил, что несмотря на то что «Украине придется принять несколько тяжелых решений», Вашингтон сможет «довести ее до сделки». Москва, по его мнению, «потребует внести в документ некоторые коррективы».

Келлог считает, что некоторые вопросы требуют принятия дополнительных документов и приложений, в частности, по гарантиям безопасности. «Мы должны включить дополнительные документы, возможно, приложение, где были бы гарантии безопасности», — сказал Келлог.

Он отметил, что команда Трампа работает над тем, чтобы сделать план урегулирования «более определенным» по некоторым позициям. Келлог добавил, что Вашингтон может подтолкнуть украинские власти к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности.

Спецпосланник Трампа добавил, что войну необходимо прекратить, потому что Украина «сталкивается с катастрофическими потерями».

Он также добавил, что США могут подтолкнуть Киев отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Киеву «предстоит принять трудные решения».

Спецпосланник президента США также сказал, что в Украине необходимо провести президентские выборы по окончании войны: «Я думаю, они [власти Украины] должны их [выборы] провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир». Он подчеркнул, что проведение Киевом выборов является одним из условий плана США. Согласно плану, Украина должна провести выборы в течение 100 дней.

Спецпосланник сообщил, что Вашингтон стремится не допустить повторения ситуации с минскими соглашениями: «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2».

Ранее сообщалось, что Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения.

Reuters сообщал, что Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией начала работу над встречным предложением по «мирному плану» США.