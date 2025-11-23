Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку

Соединенные Штаты официально одобрили продажу Тайваню современной ракетной системы NASAMS на сумму почти 700 миллионов долларов, это второй пакет вооружений за неделю, доведший общую стоимость новых американских поставок до 1 миллиарда долларов. На первый взгляд может показаться, что речь идет о рутинной сделке в рамках программы «Иностранные военные продажи», однако в Пекине это решение вызвало куда более резонансную реакцию. Дело в том, что Вашингтон передал Тайбэю не просто технику, а ключевой элемент эшелонированной противовоздушной обороны западного образца. Система NASAMS уже доказала свою эффективность в Украине, где стала одним из столпов защиты критически важной инфраструктуры от российских крылатых ракет и беспилотников. И вот теперь аналогичная архитектура создается в Тайваньском проливе — регионе, который Китай рассматривает как сердце своего будущего стратегического доминирования.

Для Тайваня появление NASAMS означает возможность надежно прикрыть от массированных атак с воздуха порты, авиабазы, промышленные узлы и командные пункты, подобно тому, как это делает Киев. Тайбэй получает средства обнаружения, наведения и перехвата, не только усложняющие тактику Пекина, но и ломающие основной замысел китайского Генштаба - провести в первые часы конфликта «молниеносную операцию». Парадоксально, но возвращение в Белый дом Дональда Трампа не смягчило американскую позицию, а напротив, ускорило вооружение Тайваня. Рэймонд Грин, исполняющий обязанности посла США в Тайбэе, подчеркнул, что обязательства Америки «незыблемы», и это заявление в Пекине восприняли как сигнал о долгосрочной и системной поддержке острова. Реакция Китая оказалась предсказуемо нервной. Корабли береговой охраны вошли в воды вокруг островов Сенкаку, ВВС Японии поднимались по тревоге из-за пролета китайского беспилотника между Тайванем и Окинавой, а официальные лица в Пекине вновь заявили о «вмешательстве США во внутренние дела Китая». Но главное заключается в другом: стабильная активность китайских ВВС и ВМС вокруг Тайваня все чаще носит характер стратегии «серой зоны» — постепенного истощения обороны острова без нанесения прямого удара. Тайвань отвечает зеркально, развивая собственные подводные лодки, мобильные ракетные комплексы и усиливая ПВО — теперь уже при поддержке американских технологий.

Для Пекина опасность сделки заключается не в ее объеме, а в стратегических последствиях. Тайвань получает технологическую синхронизацию с армиями США и Японии и соответственно единую архитектуру ПВО, использующую одинаковые ракеты AIM-9X и AMRAAM, что открывает возможности совместных действий в кризисной ситуации. Эта сделка также вписывается в более широкую стратегию США — лишить Китай возможности быстро захватить остров. И именно поэтому на данный момент Тайвань рассматривается Вашингтоном как ключевой элемент цепочки сдерживания, охватывающей Джанку, остров Окинаву и Филиппины. Контекст региональной безопасности лишь усложняет ситуацию. Армия Тайваня почти ежедневно фиксирует китайские самолеты и корабли, а тайваньский министр обороны Веллингтон Ку призывает Пекин отказаться от идеи решения проблемы силой. Но в реальности именно вооружение, а не дипломатия формирует сейчас стратегический горизонт. И в этом отношении Тайвань идет по пути, который уже приносил успех другим малым государствам. Азербайджан стал одним из наиболее ярких примеров страны, сумевшей изменить региональный баланс за счет грамотной интеграции высокоточных ракет, беспилотников, средств разведки и комбинированной тактики. Победная кампания Азербайджана в Карабахе показала многим государствам: современная война — это война сетевых структур, дальнобойности, мобильных ударных средств и гибкой ПВО. Тайвань, внимательно изучая опыт Баку, стремится создать аналогичную модель асимметричной обороны — способную наносить противнику неприемлемые потери и вынуждать его откладывать агрессию.