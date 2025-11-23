Обрушение в жилом доме в Геранбое

В городе Геранбое на улице Джафара Джаббарлы обрушился пол на первом этаже пятиэтажного жилого здания. На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб. В результате инцидента несколько человек получили легкие травмы, их доставили в больницу.

В пресс-службе МЧС сообщили haqqin.az, что на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме в городе Геранбое. На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра. Было установлено, что в пятиэтажном жилом доме (60 квартир и 6 подъездов) обрушились пол и межкомнатные перегородки двух квартир на первом этаже второго подъезда.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, приняты соответствующие меры безопасности. В результате происшествия четыре человека получили легкие травмы. Проводится расследование.