Что еще поднимет экономику Азербайджана?

На пороге утверждения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало итоги работы за третий квартал 2025 года. Согласно отчету, 16 300 граждан были охвачены программой самозанятости, ориентированной на создание устойчивых малых и микропредприятий. Параллельно Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил в январе-октябре льготное кредитование на сумму 290,4 миллиона манатов для финансирования 5 355 предпринимательских проектов. Примечательно, что 60,4 процента этой кредитной линии было направлено именно в сферу микробизнеса, а 14,7 процента - в малый бизнес, что свидетельствует о приоритетах государства в сегментах, обладающих максимальным мультипликатором трудовой занятости.

Сегодня рост рабочих мест в частном ненефтегазовом секторе выступает ключевым драйвером несырьевого развития экономики, обеспечивая структурную трансформацию рынка труда и повышение валового располагаемого дохода домохозяйств. Динамика легальной, то есть налогооблагаемой занятости является прямым результатом нескольких последовательных реформ. Во-первых, это качественная модернизация налогового администрирования и ужесточение контроля за прозрачностью заработной платы в корпоративном секторе. Целенаправленная политика освобождения от подоходного налога доходов работников частного ненефтегазового сектора до 8 тысяч манатов привела к резкому росту числа официальных трудовых договоров: с 2019 года по ноябрь 2025 года их количество увеличилось на 481 400, превысив отметку в один миллион. За этот же период доля ненефтяного сектора в общем объеме контрактов выросла с 38,5 до 54,2 процента, что является существенным индикатором декриминализации рынка труда и его перехода из тени в правовое поле. Во-вторых, значительную роль играет программа самозанятости, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, ставшая механизмом экономической инклюзии и обеспечивающая граждан стартовым капиталом, методологическими знаниями и сниженной фискальной нагрузкой. За все время функционирования программы ей воспользовались более 112 тысяч человек. По словам министра экономики Микаила Джаббарова, в период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2025 года в частном ненефтегазовом секторе ежедневно создавалось порядка 200 новых рабочих мест — показатель, свидетельствующий о системном характере роста.

Существенный вклад в расширение рынка труда вносят и региональные власти. На встрече с вновь назначенными главами исполнительной власти, включая нового полпреда президента в Нахчыване, глава государства Ильхам Алиев подчеркнул, что обеспечение занятости должно стать их приоритетной задачей. Причины очевидны: сохраняющаяся миграция из районов в Баку и другие крупные города повторяет глобальную тенденцию урбанизации, в которой мегаполисы, благодаря высокой концентрации рабочих мест и инвестиционной активности, перетягивают человеческий капитал. Но эта же тенденция, в свою очередь, порождает структурную безработицу в ряде регионов. Поэтому программа самозанятости остается ключевым инструментом выравнивания региональных диспропорций. Ею уже охвачены 112 400 человек, и в ближайшие годы программа расширит охват. В поручениях президента Ильхама Алиева региональным администрациям содержится прямое требование — создавать условия для предпринимательства и стимулировать рост рабочих мест. С 2026 года в Нахчыванской Автономной Республике стартует масштабный эксперимент по налоговой либерализации. Резиденты будут на 10 лет освобождены от налога на прибыль (доход), налога на имущество, земельного налога, упрощенного налога и таможенных сборов. Фактически речь идет о создании для юридических и физических лиц режима особой экономической зоны с полным налоговым иммунитетом. Данное решение неизбежно активизирует предпринимательскую активность в зоне экономического коридора Зангезурского маршрута и создаст новый стимул для притока инвестиций.

Для программ поддержки малого бизнеса, включая самозанятость, это станет серьезным испытанием: смогут ли механизмы поддержки выдержать приток новых предпринимателей, который неизбежно вызовет либерализованный налоговый режим. Уже сейчас программа самозанятости демонстрирует эффективность в Карабахе и Восточном Зангезуре: 560 соискателей получили активы для запуска фермерских хозяйств, производственных и сервисных микропредприятий. «Помогло государство…» Сегодня в Азербайджане практически невозможно найти регион, где не действовали бы малые предприятия, созданные в рамках программы самозанятости. Только в 2025 году еще 16 300 человек присоединились к программе, причем 10 400 из них — жители регионов. Наиболее востребованные направления — животноводство, овцеводство, пчеловодство и другие аграрные виды деятельности, формирующие основу устойчивого сельского предпринимательства.