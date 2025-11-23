USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Что еще поднимет экономику Азербайджана?

еще один вопрос
Эльнур Мамедов, отдел экономики
11:17 1738

На пороге утверждения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало итоги работы за третий квартал 2025 года.

Согласно отчету, 16 300 граждан были охвачены программой самозанятости, ориентированной на создание устойчивых малых и микропредприятий. Параллельно Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил в январе-октябре льготное кредитование на сумму 290,4 миллиона манатов для финансирования 5 355 предпринимательских проектов. Примечательно, что 60,4 процента этой кредитной линии было направлено именно в сферу микробизнеса, а 14,7 процента - в малый бизнес, что свидетельствует о приоритетах государства в сегментах, обладающих максимальным мультипликатором трудовой занятости.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана опубликовало итоги работы за третий квартал 2025 года

Сегодня рост рабочих мест в частном ненефтегазовом секторе выступает ключевым драйвером несырьевого развития экономики, обеспечивая структурную трансформацию рынка труда и повышение валового располагаемого дохода домохозяйств. Динамика легальной, то есть налогооблагаемой занятости является прямым результатом нескольких последовательных реформ.

Во-первых, это качественная модернизация налогового администрирования и ужесточение контроля за прозрачностью заработной платы в корпоративном секторе. Целенаправленная политика освобождения от подоходного налога доходов работников частного ненефтегазового сектора до 8 тысяч манатов привела к резкому росту числа официальных трудовых договоров: с 2019 года по ноябрь 2025 года их количество увеличилось на 481 400, превысив отметку в один миллион. За этот же период доля ненефтяного сектора в общем объеме контрактов выросла с 38,5 до 54,2 процента, что является существенным индикатором декриминализации рынка труда и его перехода из тени в правовое поле.

Во-вторых, значительную роль играет программа самозанятости, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, ставшая механизмом экономической инклюзии и обеспечивающая граждан стартовым капиталом, методологическими знаниями и сниженной фискальной нагрузкой. За все время функционирования программы ей воспользовались более 112 тысяч человек. По словам министра экономики Микаила Джаббарова, в период с 1 января 2019 года по 1 ноября 2025 года в частном ненефтегазовом секторе ежедневно создавалось порядка 200 новых рабочих мест — показатель, свидетельствующий о системном характере роста.

Рост рабочих мест в частном ненефтегазовом секторе выступает ключевым драйвером несырьевого развития экономики

Существенный вклад в расширение рынка труда вносят и региональные власти. На встрече с вновь назначенными главами исполнительной власти, включая нового полпреда президента в Нахчыване, глава государства Ильхам Алиев подчеркнул, что обеспечение занятости должно стать их приоритетной задачей. Причины очевидны: сохраняющаяся миграция из районов в Баку и другие крупные города повторяет глобальную тенденцию урбанизации, в которой мегаполисы, благодаря высокой концентрации рабочих мест и инвестиционной активности, перетягивают человеческий капитал. Но эта же тенденция, в свою очередь, порождает структурную безработицу в ряде регионов.

Поэтому программа самозанятости остается ключевым инструментом выравнивания региональных диспропорций. Ею уже охвачены 112 400 человек, и в ближайшие годы программа расширит охват. В поручениях президента Ильхама Алиева региональным администрациям содержится прямое требование — создавать условия для предпринимательства и стимулировать рост рабочих мест.

С 2026 года в Нахчыванской Автономной Республике стартует масштабный эксперимент по налоговой либерализации. Резиденты будут на 10 лет освобождены от налога на прибыль (доход), налога на имущество, земельного налога, упрощенного налога и таможенных сборов. Фактически речь идет о создании для юридических и физических лиц режима особой экономической зоны с полным налоговым иммунитетом. Данное решение неизбежно активизирует предпринимательскую активность в зоне экономического коридора Зангезурского маршрута и создаст новый стимул для притока инвестиций.

С 2026 года в Нахчыванской Автономной Республике стартует масштабный эксперимент по налоговой либерализации

Для программ поддержки малого бизнеса, включая самозанятость, это станет серьезным испытанием: смогут ли механизмы поддержки выдержать приток новых предпринимателей, который неизбежно вызовет либерализованный налоговый режим. Уже сейчас программа самозанятости демонстрирует эффективность в Карабахе и Восточном Зангезуре: 560 соискателей получили активы для запуска фермерских хозяйств, производственных и сервисных микропредприятий.

«Помогло государство…»

Сегодня в Азербайджане практически невозможно найти регион, где не действовали бы малые предприятия, созданные в рамках программы самозанятости. Только в 2025 году еще 16 300 человек присоединились к программе, причем 10 400 из них — жители регионов. Наиболее востребованные направления — животноводство, овцеводство, пчеловодство и другие аграрные виды деятельности, формирующие основу устойчивого сельского предпринимательства.

Сегодня в Азербайджане практически невозможно найти регион, где не действовали бы малые предприятия, созданные в рамках программы самозанятости

Тренинговые модули программы включают обучение фискальной политике, основам предпринимательского учета, бизнес-планированию и управлению малым предприятием. После завершения обучения выпускники создают хозяйства, полностью обеспеченные активами согласно утвержденным бизнес-планам. Ключевой аспект состоит в том, что рост микропредприятий автоматически формирует спрос на дополнительную рабочую силу, создавая цепочный эффект занятости.

Многие участники программы уже масштабировали свои проекты, расширили производство и наняли новых сотрудников. В результате самозанятость стала одним из инструментов снижения миграционного давления на крупные города, формируя устойчивую модель регионального развития.

И, возможно, где-то в 2050-х годах, отвечая внуку на вопрос о том, кто помог открыть семейное дело, его дед скажет: «Это было государство, внучек. Государство, которое создало нам условия, а мы ими воспользовались».

