«Лучшая надежда» для Киева

«В нынешних обстоятельствах это может быть лучшей надеждой Киева. Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — сказал неназванный британский дипломат.

В материале план США по Украине назван документом «на обороте конверта». Так, текущая версия полна нестыковок и двусмысленностей. «Ее определенно не составляли дипломаты или педанты», — отмечает газета. В частности, в документе упоминаются устаревшие соглашения, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I).

«Текст мирного плана небрежный, полон неоднозначностей и красных линий — но, возможно, это начало конца российско-украинской войны», - добавляет газета.

Автор издания Марк Галеотти пишет со ссылкой на экспертов, что захваченные Россией территории Украина не сможет вернуть «в обозримом будущем». Также он дает понять, что пункт о сокращении ВСУ до 600 тысяч не является критическим. «Это значительно больше, чем предыдущие мирные силы (250 000), и значительно выше лимита в 85 000, который Москва пыталась ввести в 2022 году. Кстати, этим летом аналитики министерства обороны Великобритании сказали мне, что, по их мнению, маловероятно, что Киев сможет позволить себе постоянные войска численностью более 500 000 человек в долгосрочной перспективе», - добавил Галеотти.

Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта. Ранее европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу мирного плана США для Украины. Они считают, что тот представляет собой «основу, требующую дополнительной проработки».