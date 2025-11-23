Три контрпредложения Европы

Европа сформировала контрпредложения к так называемому «мирному плану» президента США Дональда Трампа по Украине. Документ с тремя основными пунктами европейские представители привезли на переговоры в Женеву.

В копии документа, полученной The Washington Post, говорится, что в контрпредложении, разработанном европейскими странами перед посвященной мирным переговорам встречей в Женеве, предлагается не накладывать никаких ограничений на ВСУ. Также в документе предлагается вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

Сейчас АЭС находится под контролем России, в проекте плана из 28 пунктов, разработанном США, предлагается осуществить запуск станции под контролем МАГАТЭ, а электроэнергию распределить поровну между Россией и Украиной.

Каховская ГЭС была захвачена российскими войсками в 2022 году. В июне 2023 года она была разрушена взрывом.

Также в европейском предложении говорится о «беспрепятственном проходе» по Днепру для Украины и контроле над Кинбурнской косой.