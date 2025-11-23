USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Глава разведки Ирана: «На Хаменеи готовят покушение»

12:38 374

«Враги» Ирана готовят покушение на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. С таким утверждением выступил министр по делам разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

«Верховный лидер – оплот исламской республики. Поэтому враги и целятся в него. Речь идет о покушениях и других враждебных атаках, которые, возможно, исходят и с территории самого Ирана», – заявил Хатиб, не предоставив при этом никаких дополнительных деталей.

Аятолла Али Хаменеи, которому уже 86 лет, руководит Ираном с 1989 года.

Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 550
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 1150
«Лучшая надежда» для Киева
«Лучшая надежда» для Киева
11:44 1801
Что еще поднимет экономику Азербайджана?
Что еще поднимет экономику Азербайджана? еще один вопрос
11:17 1742
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война
09:11 3318
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев новая геополитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 18:02 8876
«Последние два метра» от окончания войны
«Последние два метра» от окончания войны по мнению Кита Келлога
10:19 2297
Тайные операции Америки в Венесуэле
Тайные операции Америки в Венесуэле
09:36 1678
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема
08:57 3702
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине все еще актуально
01:45 15270
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
09:16 2382

