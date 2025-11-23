Глава разведки Ирана: «На Хаменеи готовят покушение»

«Враги» Ирана готовят покушение на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. С таким утверждением выступил министр по делам разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

«Верховный лидер – оплот исламской республики. Поэтому враги и целятся в него. Речь идет о покушениях и других враждебных атаках, которые, возможно, исходят и с территории самого Ирана», – заявил Хатиб, не предоставив при этом никаких дополнительных деталей.

Аятолла Али Хаменеи, которому уже 86 лет, руководит Ираном с 1989 года.