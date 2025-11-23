Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»

По словам собеседников WP, администрация США признает, что гарантии безопасности Украине, которые содержатся в плане из 28 пунктов, «недостаточно прочные». Они допускают, что президент Дональд Трамп может пересмотреть положение об ограничении численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Как сообщают источники Игнатиуса, американские чиновники рассматривают возможность отправки Tomahawk Украине в качестве альтернативы размещению европейских войск на территории страны в качестве «силы сдерживания» после прекращения огня.

Несмотря на острую критику плана, в Вашингтоне настаивают: документ из 28 пунктов не является ультиматумом и может быть изменен. Несколько высокопоставленных источников, знакомых с подготовкой к переговорам, заявили, что американская сторона готова проявить гибкость, несмотря на общий скептицизм вокруг, пишет Игнатиус.

«Гарантии безопасности еще недостаточно сильны», - признают американские чиновники, информированные о переговорах. Американцы убеждают Киев и Европу, что инициатива Трампа не пророссийская.

По информации двух высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах, проект включает следующие ключевые положения: возможное ограничение численности украинской армии 600 тысячами военных - пункт, который США уже готовы пересмотреть; требование, чтобы Украина вывела войска из около 25% Донецкой области, которые сейчас контролирует - главное пожелание России; демилитаризация зоны отвода и строительство новой «стены безопасности» при поддержке США и союзников; проведение общенациональных выборов в Украине в течение 100 дней после подписания соглашения; послевоенная амнистия - требование Киева для защиты чиновников в контексте антикоррупционных расследований.

«Суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу... Мы не хотим видеть распад Украины. Мы не хотим видеть второе пришествие Югославии», - сказал один из ключевых чиновников.

По данным источников среди высокопоставленных чиновников США, секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров во время встречи во Флориде допустил готовность Киева к компромиссу по части Донбасса и к ограничению численности армии. Это вызвало резкую реакцию в Украине, и теперь Вашингтон намекает, что готов изменить эти пункты.

Игнатиус пишет: «Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства. Если он скажет «да» сдаче Донецка, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если же он скажет «нет», эта трагическая война продолжится. Несмотря на все мужество Зеленского, возможно, он никогда не сталкивался с более мучительным моментом».