USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Потерянный Трампом миллиард

13:06 269

Состояние президента США Дональда Трампа снизилось на $1,1 млрд с сентября из-за падения стоимости акций компании Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащей его семье. Об этом пишет Forbes.

По информации издания, в сентябре 2025 года состояние Трампа достигло рекордной отметки — $7,3 млрд на фоне инвестиций в криптовалюту. Это позволило ему занять 201-е место в списке 400 богатейших лиц Америки по версии журнала Forbes.

Сейчас состояние Трампа составляет $6,2 млрд. В пятницу, 21 ноября, стоимость акций TMTG снизилась до 10,18 канадских доллара из-за резкого падения курса биткоина и других токенов.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от $82 млн. В частности, речь идет о бумагах компаний, пострадавших от политики его администрации. В начале сентября The Wall Street Journal писала, что Трампы заработали на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд. Этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.

Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 554
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 1153
«Лучшая надежда» для Киева
«Лучшая надежда» для Киева
11:44 1803
Что еще поднимет экономику Азербайджана?
Что еще поднимет экономику Азербайджана? еще один вопрос
11:17 1744
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война
09:11 3319
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев новая геополитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 18:02 8876
«Последние два метра» от окончания войны
«Последние два метра» от окончания войны по мнению Кита Келлога
10:19 2299
Тайные операции Америки в Венесуэле
Тайные операции Америки в Венесуэле
09:36 1678
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема
08:57 3705
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине все еще актуально
01:45 15271
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
09:16 2384

ЭТО ВАЖНО

Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 554
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 1153
«Лучшая надежда» для Киева
«Лучшая надежда» для Киева
11:44 1803
Что еще поднимет экономику Азербайджана?
Что еще поднимет экономику Азербайджана? еще один вопрос
11:17 1744
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война
09:11 3319
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев новая геополитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 18:02 8876
«Последние два метра» от окончания войны
«Последние два метра» от окончания войны по мнению Кита Келлога
10:19 2299
Тайные операции Америки в Венесуэле
Тайные операции Америки в Венесуэле
09:36 1678
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема
08:57 3705
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине все еще актуально
01:45 15271
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое
09:16 2384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться