Готовился побег экс-президента?

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота и находившегося под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции, задержали, так как он пытался с помощью паяльника снять электронный браслет. Об этом сообщает BBC.

Сейчас Болсонару находится под стражей в федеральном полицейском управлении в Бразилиа. В воскресенье суд должен принять решение о его дальнейшем содержании.