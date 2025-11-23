USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Готовился побег экс-президента?

13:28 2237

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота и находившегося под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции, задержали, так как он пытался с помощью паяльника снять электронный браслет. Об этом сообщает BBC.

Сейчас Болсонару находится под стражей в федеральном полицейском управлении в Бразилиа. В воскресенье суд должен принять решение о его дальнейшем содержании.

Судья Верховного суда Алешандре де Мораес вынес постановление о его задержании, сославшись на планы сына Болсонару Флавиу, занимающего пост сенатора, организовать «молитвенное бдение» сторонников Болсонару перед его домом. Суд решил, что Болсонару мог использовать собрание сторонников как прикрытие для побега. Десятки людей собрались вечером у его дома и пели христианские гимны. После полуночи полиция получила предупреждение о возможном нарушении целостности электронного браслета. Прибыв в дом Болсанару, полицейские нашли на корпусе устройства значительные повреждения и следы высокой температуры. Сам Болсонару признался, что повредил браслет паяльником, однако настаивал на том, что действовал «из любопытства» и не намеревался его снимать. Полицейские заменили устройство, но вскоре Болсонару был арестован по решению суда.

Болсонару, которого называли «тропическим Трампом», 12 сентября приговорили к 24 годам и девяти месяцам лишения свободы. Под стражей он будет находиться еще 2,5 года. Экс-президента признали виновным в попытке госпереворота в 2022 году.

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 167
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10050
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4189
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1389
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 1994
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9821
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4328
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3396
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1495
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3320
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3531

