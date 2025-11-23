Готовился побег экс-президента?

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота и находившегося под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции, задержали, так как он пытался с помощью паяльника снять электронный браслет. Об этом сообщает BBC.
Сейчас Болсонару находится под стражей в федеральном полицейском управлении в Бразилиа. В воскресенье суд должен принять решение о его дальнейшем содержании.
Судья Верховного суда Алешандре де Мораес вынес постановление о его задержании, сославшись на планы сына Болсонару Флавиу, занимающего пост сенатора, организовать «молитвенное бдение» сторонников Болсонару перед его домом. Суд решил, что Болсонару мог использовать собрание сторонников как прикрытие для побега. Десятки людей собрались вечером у его дома и пели христианские гимны. После полуночи полиция получила предупреждение о возможном нарушении целостности электронного браслета. Прибыв в дом Болсанару, полицейские нашли на корпусе устройства значительные повреждения и следы высокой температуры. Сам Болсонару признался, что повредил браслет паяльником, однако настаивал на том, что действовал «из любопытства» и не намеревался его снимать. Полицейские заменили устройство, но вскоре Болсонару был арестован по решению суда.
Болсонару, которого называли «тропическим Трампом», 12 сентября приговорили к 24 годам и девяти месяцам лишения свободы. Под стражей он будет находиться еще 2,5 года. Экс-президента признали виновным в попытке госпереворота в 2022 году.