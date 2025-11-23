На COP30 не смогли договориться

Отмечается, что это стало разочаровывающим итогом для более чем 80 стран, которые рассчитывали, что страны-участницы встречи возьмут на себя обязательство ускорить отказ от нефти, угля и газа. Саммит проходил на фоне растущих опасений ООН по поводу провала глобальных усилий по сдерживанию роста температуры на уровне 1,5 °C сверх доиндустриальных значений.

После ожесточенных споров климатический саммит ООН COP30 в Белене (Бразилия) завершился соглашением, в котором нет прямого упоминания об ископаемом топливе, нагревающем планету. Об этом говорится в публикации BBC.

Окончательное соглашение, получившее название Mutirão, призывает страны «добровольно» ускорить меры по сокращению использования ископаемого топлива.

На заключительном заседании представитель Саудовской Аравии сказал: «Каждое государство должно иметь возможность выбирать свой путь, исходя из собственных условий и экономической ситуации». Как и многие другие ведущие нефтедобывающие страны, Саудовская Аравия настаивает на том, что ей следует позволить разрабатывать свои запасы ископаемого топлива, как это делали другие государства прежде.

BBC отмечает, что две недели переговоров в Белене проходили порой хаотично. В туалетах закончилась вода, проливные дожди затопили часть помещений, делегатам было трудно выдерживать жару и влажность. Около 50 тысяч зарегистрированных участников конференции дважды эвакуировались. Примерно 150 протестующих прорвали кордоны безопасности, ворвались в здание и развернули плакаты с надписью «Наши леса не продаются». В четверг вспыхнул сильный пожар, в результате которого на крыше образовалась дыра, и участникам пришлось покинуть помещение.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выбрал Белен местом проведения саммита, чтобы привлечь внимание мира к тропическим лесам Амазонии и направить в регион дополнительные финансовые ресурсы. Несмотря на стремление к более амбициозному соглашению по вопросам ископаемого топлива, Бразилия подверглась критике за собственные планы по бурению нефтяных скважин в устье Амазонки.

Некоторые государства остались довольны результатами. Индия высоко оценила соглашение, назвав его «значимым». Группа, представляющая интересы 39 малых островных и низкорасположенных прибрежных государств, заявила в субботу, что документ «несовершенный», но все же является шагом к «прогрессу». Менее обеспеченные страны пообещали увеличить финансирование мер по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям.

Однако финал переговоров не оправдал ожиданий более чем 80 стран, которые всю ночь добивались сохранения в тексте соглашения более жестких формулировок по ископаемому топливу.