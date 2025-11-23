USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Кровопролитные удары по Днепру

13:59 1507

Россия в ночь на воскресенье, 23 ноября, снова подвергла Украину массированной атаке с воздуха, выпустив по ее территории 98 дронов, в том числе около 60 БПЛА типа Shahed.

Воздушные силы Украины сообщили, что удалось сбить или подавить 69 из них, при этом в 12 локациях зафиксировано попадание 27 дронов. ПВО работала на севере, юге и востоке Украины.

Наиболее кровопролитные были удары по Днепру, где в результате атаки беспилотниками по многоэтажке пострадали 15 человек, в том числе 11-летняя девочка. В доме вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской областной администрации (ОГА) Владислав Гайваненко.

По его словам, в Никопольском районе россияне били FPV-дронами и из тяжелой артиллерии по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам.

Накануне вечером российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. Сообщается о как минимум пяти пострадавших.

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 175
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10059
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4191
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1393
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 1995
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9821
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4328
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3396
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1495
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3321
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3534

