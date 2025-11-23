Кровопролитные удары по Днепру

Россия в ночь на воскресенье, 23 ноября, снова подвергла Украину массированной атаке с воздуха, выпустив по ее территории 98 дронов, в том числе около 60 БПЛА типа Shahed.

Воздушные силы Украины сообщили, что удалось сбить или подавить 69 из них, при этом в 12 локациях зафиксировано попадание 27 дронов. ПВО работала на севере, юге и востоке Украины.

Наиболее кровопролитные были удары по Днепру, где в результате атаки беспилотниками по многоэтажке пострадали 15 человек, в том числе 11-летняя девочка. В доме вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской областной администрации (ОГА) Владислав Гайваненко.

По его словам, в Никопольском районе россияне били FPV-дронами и из тяжелой артиллерии по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам.

Накануне вечером российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. Сообщается о как минимум пяти пострадавших.