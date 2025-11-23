Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов

Европейские дипломаты на переговорах с США в Женеве в воскресенье представят альтернативный мирный план из 24 пунктов по войне в Украине.
Как пишет The Telegraph, контрпредложение было разработано союзниками, включая Великобританию, еще до того, как на прошлой неделе в сеть попал план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. По данным издания, в европейском плане говорится, что никаких ограничений на численность украинских вооруженных сил накладываться не должно (в настоящее время ВСУ насчитывают около 850 000 военнослужащих). В американском плане численность армии должна быть ограничена 600 000 военнослужащих.
Американо-российский план также предусматривает запрет на пребывание иностранных войск на территории Украины. Европейский план предусматривает, что Украина должна самостоятельно принимать решение о присутствии дружественных сил на своей территории.
Европейское предложение также призывает членов НАТО самостоятельно решать, кто может вступить в альянс, что противоречит полному запрету на вступление Украины, предложенному США.
Европейский план также требует прекращения огня по всей линии фронта до начала любых переговоров о передаче территорий.
По данным Bloomberg, план также предусматривает просьбу к США предоставить гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также требует, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине.
Также Украина и Европа отвергают требования Москвы о том, чтобы Киев уступил незахваченные по состоянию на сейчас территории на востоке.
* * * 16:30
Украинская делегация начала работу в Женеве по «мирному плану», предложенному США, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — написал он в телеграм-канале.
Как рассказал Ермак, он провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером соответственно. Следующая встреча запланирована с американской делегацией, добавил глава Офиса украинского лидера. «В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах», — уточнил Ермак.
* * * 15:14
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио прибыли в Женеву для обсуждения разработанного Вашингтоном «мирного плана» по Украине, сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.
«Мы надеемся урегулировать окончательные детали, чтобы подготовить соглашение, выгодное для Украины», — заявил источник, добавив, что итоговое соглашение не будет заключено, пока президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся.
Перед отъездом Марко Рубио в Женеву президент США Дональд Трамп сказал ему, что нынешний вариант договора об урегулировании российско-украинского конфликта не окончательный, сообщил собеседник агентства.
По его информации, накануне состоялись также «позитивные и конструктивные переговоры» между официальными лицами США и Украины.
В Женеву, по данным CNN, уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл. The Guardian называет его новым спецпредставителем американского президента по Украине на фоне сообщений о предстоящей отставке Кита Келлога.
По словам источника, переговоры между представителями США и Украины в разных форматах будут идти на протяжении всего сегодняшнего дня. Он добавил, что накануне в Женеве между обеими сторонами состоялись «позитивные и конструктивные переговоры».
Сегодня The Washington Post сообщила, что на встрече в Женеве также будут присутствовать представители Германии, Франции и Великобритании. Газета также опубликовала предложения соглашения по урегулированию, который выдвинул Евросоюз: оно предлагает не ограничивать действия ВСУ, а также передачу Запорожской АЭС и Каховской ГЭС под контроль Украины. В свою очередь, предполагаемый план Дональда Трампа подразумевает сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек и равное распределение электроэнергии с ЗАЭС между Россией и Украиной.
* * * 14:14
Представители Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки, Украины и Франции сегодня встретятся в Швейцарии для обсуждения плана из 28 пунктов, представленного США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«Уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании. Но параллельно с дипломатическим треком должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от... российских ударов», - цитируют украинские СМИ Зеленского.
Президент Украины отметил, что «очень важно ускорять реализацию всех договоренностей с партнерами по системам и ракетам к ПВО».
22 ноября Зеленский утвердил состав делегации Украины для консультаций с международными партнерами по окончанию войны. В состав делегации для консультаций вошли девять высокопоставленных чиновников. Делегацию Украины возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.
Отдельно президент Украины отметил, что накануне завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания российской ракеты в жилой дом. «Четверо суток непрерывно работали спасатели. ...Погибли 33 человека, среди них шесть детей, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими», - сообщил Зеленский. По словам главы украинского государства, в течение всей недели россияне запустили более 1050 ударных дронов, почти 1000 управляемых авиабомб и более 60 ракет различных типов.