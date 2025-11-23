Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов

Европейские дипломаты на переговорах с США в Женеве в воскресенье представят альтернативный мирный план из 24 пунктов по войне в Украине.

Как пишет The Telegraph, контрпредложение было разработано союзниками, включая Великобританию, еще до того, как на прошлой неделе в сеть попал план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. По данным издания, в европейском плане говорится, что никаких ограничений на численность украинских вооруженных сил накладываться не должно (в настоящее время ВСУ насчитывают около 850 000 военнослужащих). В американском плане численность армии должна быть ограничена 600 000 военнослужащих.

Американо-российский план также предусматривает запрет на пребывание иностранных войск на территории Украины. Европейский план предусматривает, что Украина должна самостоятельно принимать решение о присутствии дружественных сил на своей территории.

Европейское предложение также призывает членов НАТО самостоятельно решать, кто может вступить в альянс, что противоречит полному запрету на вступление Украины, предложенному США.

Европейский план также требует прекращения огня по всей линии фронта до начала любых переговоров о передаче территорий.

По данным Bloomberg, план также предусматривает просьбу к США предоставить гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также требует, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине.

Также Украина и Европа отвергают требования Москвы о том, чтобы Киев уступил незахваченные по состоянию на сейчас территории на востоке.