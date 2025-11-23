Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»

Говоря о ситуации на севере Израиля и в Газе, Нетаньяху отметил: «Мы продолжаем бить по террору на нескольких фронтах. В минувшие выходные ЦАХАЛ наносил удары в Ливане, и мы будем делать все необходимое, чтобы не позволить «Хезболле» восстановить свой потенциал угрозы против нас. То же самое мы делаем и в секторе Газа».

Израиль продолжит наносить удары по «Хезболле» в Ливане и по ХАМАС в Газе, не запрашивая «чьих-либо разрешений». Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье, 23 ноября, передают израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, с момента объявления перемирия в Газе ХАМАС «не прекращает его нарушать», предпринимая попытки проникновения за «желтую линию» и атаки на израильских военных. «Мы сорвали эти попытки, мощно ответили и заставили их заплатить очень высокую цену», – сказал премьер Израиля, упомянув о ликвидации боевиков, выходивших из туннелей в Рафахе.

Нетаньяху отверг заявления, что Израиль обязан получать внешнее одобрение для своих действий: «Все разговоры о том, что мы «должны получать разрешения» от тех или иных, – это абсолютная ложь. Мы действуем независимо от кого-либо. Немедленные действия по срыву атак осуществляются ЦАХАЛ автоматически. Что касается ответных ударов, решения проходят через министра обороны и в конечном итоге доходят до меня, и мы решаем без всякой зависимости от каких-либо внешних факторов. Израиль сам несет ответственность за свою безопасность».

Накануне саудовские СМИ объявляли о выходе ХАМАС из соглашения о прекращении огня в Газе. Однако высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг эти сообщения в интервью катарской телекомпании «Аль-Джазира».

22 ноября канцелярия премьер-министра Израиля распространила сообщение, отметив, что ХАМАС в очередной раз нарушил прекращение огня, отправив боевика в сторону района, контролируемого Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛ. «В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАС», – говорилось в заявлении.

Вечером в субботу пресс-службы ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении сообщали, что за последние 24 часа в Рафахе были ликвидированы 11 и арестованы шесть боевиков, вышедших из туннеля. Накануне сообщалось, что, по оценкам военной разведки, в туннеле под Рафахом заблокированы около 80 боевиков. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛ. Власти Израиля пока не приняли решение.