Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»

заявил Нетаньяху
14:43 1497

Израиль продолжит наносить удары по «Хезболле» в Ливане и по ХАМАС в Газе, не запрашивая «чьих-либо разрешений». Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье, 23 ноября, передают израильские СМИ.

Говоря о ситуации на севере Израиля и в Газе, Нетаньяху отметил: «Мы продолжаем бить по террору на нескольких фронтах. В минувшие выходные ЦАХАЛ наносил удары в Ливане, и мы будем делать все необходимое, чтобы не позволить «Хезболле» восстановить свой потенциал угрозы против нас. То же самое мы делаем и в секторе Газа».

По словам Нетаньяху, с момента объявления перемирия в Газе ХАМАС «не прекращает его нарушать», предпринимая попытки проникновения за «желтую линию» и атаки на израильских военных. «Мы сорвали эти попытки, мощно ответили и заставили их заплатить очень высокую цену», – сказал премьер Израиля, упомянув о ликвидации боевиков, выходивших из туннелей в Рафахе.

Нетаньяху отверг заявления, что Израиль обязан получать внешнее одобрение для своих действий: «Все разговоры о том, что мы «должны получать разрешения» от тех или иных, – это абсолютная ложь. Мы действуем независимо от кого-либо. Немедленные действия по срыву атак осуществляются ЦАХАЛ автоматически. Что касается ответных ударов, решения проходят через министра обороны и в конечном итоге доходят до меня, и мы решаем без всякой зависимости от каких-либо внешних факторов. Израиль сам несет ответственность за свою безопасность».

Накануне саудовские СМИ объявляли о выходе ХАМАС из соглашения о прекращении огня в Газе. Однако высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг эти сообщения в интервью катарской телекомпании «Аль-Джазира».

22 ноября канцелярия премьер-министра Израиля распространила сообщение, отметив, что ХАМАС в очередной раз нарушил прекращение огня, отправив боевика в сторону района, контролируемого Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛ. «В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАС», – говорилось в заявлении.

Вечером в субботу пресс-службы ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении сообщали, что за последние 24 часа в Рафахе были ликвидированы 11 и арестованы шесть боевиков, вышедших из туннеля. Накануне сообщалось, что, по оценкам военной разведки, в туннеле под Рафахом заблокированы около 80 боевиков. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛ. Власти Израиля пока не приняли решение.

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 180
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10064
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4198
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1399
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 1997
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9821
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4329
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3397
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1498
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3325
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3535

