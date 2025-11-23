Подозрение Умерову

Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны и экс-министру обороны Рустему Умерову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

По словам депутата, которые приводят украинские СМИ, Умерова обвиняют в разворовывании средств бюджета. В частности, НАБУ собирается предъявить Умерову обвинение в участии в коррупционной схеме по выводу бюджетных средств в страны Персидского залива.

НАБУ официально информацию о подозрении Умерову пока не подтверждало.

Умеров является членом украинской делегации, которая в воскресенье отправилась в Швейцарию на переговоры с американцами и европейцами относительно «мирного плана» президента США Дональда Трампа.