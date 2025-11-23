USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Подозрение Умерову

14:55 2614

Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны и экс-министру обороны Рустему Умерову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

По словам депутата, которые приводят украинские СМИ, Умерова обвиняют в разворовывании средств бюджета. В частности, НАБУ собирается предъявить Умерову обвинение в участии в коррупционной схеме по выводу бюджетных средств в страны Персидского залива.

НАБУ официально информацию о подозрении Умерову пока не подтверждало.

Умеров является членом украинской делегации, которая в воскресенье отправилась в Швейцарию на переговоры с американцами и европейцами относительно «мирного плана» президента США Дональда Трампа.

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 182
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10067
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4203
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1402
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 1999
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4329
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3397
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1498
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3325
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3536

