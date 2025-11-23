Жителям районов Баку следует запастись водой

В рамках работ, проводимых с целью повышения эксплуатационной устойчивости магистрального водопровода Огуз - Габала - Баку и улучшения водоснабжения населения, с 25 по 29 ноября в ряде районов Хазарского, Ясамальского, Сабунчинского, Хатаинского районов Баку, а также Апшеронского района и на некоторых территориях города Хырдалана внесены изменения в режим подачи воды. Об этом сообщили haqqin.az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно сообщению, по этой причине возможны временные перебои в водоснабжении в вышеуказанных районах.

В Госагентстве указали, что «ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются одним из постоянных мероприятий, реализуемых для предотвращения возможного дефицита воды в летние месяцы».