Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Жителям районов Баку следует запастись водой

15:30 2282

В рамках работ, проводимых с целью повышения эксплуатационной устойчивости магистрального водопровода Огуз - Габала - Баку и улучшения водоснабжения населения, с 25 по 29 ноября в ряде районов Хазарского, Ясамальского, Сабунчинского, Хатаинского районов Баку, а также Апшеронского района и на некоторых территориях города Хырдалана внесены изменения в режим подачи воды. Об этом сообщили haqqin.az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно сообщению, по этой причине возможны временные перебои в водоснабжении в вышеуказанных районах.

В Госагентстве указали, что «ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются одним из постоянных мероприятий, реализуемых для предотвращения возможного дефицита воды в летние месяцы».

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 185
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10072
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4206
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1404
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2002
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4330
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3397
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1498
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3325
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3536

