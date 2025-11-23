USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Трамп грозит демократам тюрьмой

Президент США Дональд Трамп обвинил в предательстве конгрессменов и сенаторов от Демократической партии, которые призывали военных не подчиняться его приказам.

«Предатели, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас, а не распространять фейковые новости, пытаясь объяснить, что их слова были в порядке вещей», — написал Трамп в Truth Social.

Трамп назвал произошедшее «мятежом на высшем уровне», добавив, что это тяжкое преступление. По его словам, другого толкования словам конгрессменов быть не может. В следующей публикации президент США заявил, что многие юристы сходятся с ним во мнении по этому вопросу.

18 ноября сенатор США от штата Мичиган Элисса Блэр Слоткин опубликовала в X ролик. В нем политики призвали американских военных не подчиняться любым «незаконным приказам» Дональда Трампа. Они также заявили, что администрация американского президента настраивает военных против народа и угрожает принципам Конституции США.

Демократическая партия назвала угрозы Трампа «абсолютно отвратительными» и предупредила о риске новой волны политического насилия в США.

Согласно Конституции США, государственную измену совершает тот, кто ведет войну против Соединенных Штатов или оказывает помощь врагам страны. За измену может быть назначена смертная казнь, тюремное заключение или денежный штраф. Конкретное наказание определяют суды.

Как пишет агентство Reuters, американский президент после публикации ролика заявил, что подобные преступления наказываются «смертной казнью». В результате ведущие демократы в Конгрессе связались с полицией Капитолия США, чтобы обеспечить безопасность своих коллег. Многие республиканцы промолчали по этому поводу. Однако позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп не собирается казнить политиков, выступивших с призывами к военным.

