США хотят, чтобы Украина капитулировала

План Трампа по прекращению войны в Украине является «отчаянной попыткой» американского президента добиться очередного яркого политического успеха в этом году. Об этом сказал haqqin.az Борис Бондарев, бывший советник представительства Российской Федерации при представительстве ООН в Женеве, единственный высокопоставленный российский дипломат, публично подавший в отставку из-за вторжения в Украину. «То, что американцы продвигают этот план в срочном порядке, выглядит довольно подозрительно. Возможно, тут есть какая-то связь с внутриамериканской политической ситуацией, делом Эпштейна и пр. Возможно, Трампу хочется каким-то образом переключить внимание американской общественности на войну в Украине, поэтому он предпринимает столь резкие действия», - говорит Бондарев.

По мнению эксперта, «миротворческая деятельность Трампа больше похожа на какую-то агрессию, принуждение к миру жертву агрессии, страну, которая защищается и ни на кого не нападала. Отчего все это с моральной точки зрения выглядит гнусно, а с политической довольно странно». В целом история с планом Трампа навевает воспоминания о всякого рода секретных протоколах, замечает дипломат. К такому внезапному грубому давлению ни Украина, ни Европа не были готовы. Поэтому Зеленский не хочет откровенно идти против Трампа: «Думаю, что украинский президент рассчитывает, что этот документ следует проработать, убрать оттуда всю ерунду и наполнить каким-то новым содержанием, которое будет приемлемо для Киева. Я не уверен, что Трампу принципиально, чтобы Украина ушла из Донецкой области. Трампу принципиально нужно, чтобы он мог заявить: я остановил войну в Украине, не важно как. Бондарев отметил с сожалением, что «американский президент не хочет сильно ругаться с Путиным, хотя угрожает России санкциями. В целом позицию Трампа по отношению к России сложно оценить, потому что, с одной стороны, он вроде как предлагает Путину почти все, что президент РФ хочет, а с другой стороны, начинает грозить санкциями Москве. На самом деле содержимое в плане Трампа далеко не то, чего хочет Путин. Там много интересных моментов, которые совсем не так представляют победу России, как ее представляет себе Путин. Поэтому даже, если представить, что Украина примет этот план таким, какой он есть, в чем я очень сильно сомневаюсь, то Россия не примет этот план в том виде, в каком он предлагается. К примеру, там говорится о поэтапном снятии санкций с России. В Москве совершенно другая оценка плана Трампа. Россия воспринимает этот документ как свидетельство того, что США готовы сдаться. Даже не Украина готова сдаться, а США хотят, чтобы Украина капитулировала. То есть фактически сами США уже приняли решение капитулировать перед Россией. И теперь требуют от Украины сделать то же самое, потому что одним сдаваться не хочется. В понимании России: если вы сдаетесь, то вы не можете ставить условия. Это победители ставят условия. А тут Трамп предлагает снимать санкции поэтапно, создать какой-то Совет мира, который будет следить за выполнением всего соглашения по прекращению конфликта с Украиной. В Кремле задаются вопросом: как же так, Трамп будет контролировать, как Путин выполняет соглашение? И будет судить хорошо или плохо Путин выполняет условия соглашения. То есть получается, что Трамп какой-то надзирающий за Путиным, смотрящий за действиями Москвы. Для Путина это совершенно неприемлемо, потому что он воюет за то, чтобы над ним никакого смотрящего не было».

По словам политолога, план Трампа по Украине один в один взят из соглашения по сектору Газа: «Просто заменили Израиль и Палестину на Россию и Украину. Такой подход — это чистый абсурд. Потому что нельзя разные конфликты пытаться решить одним и тем же алгоритмом. Но американская команда почему-то считает, что возможно». Бондарев утверждает, что «условия плана Трампа вряд ли подходят для Путина еще и по той причине, что предлагается заключить соглашение между Россией и Украиной. А Путин хочет соглашения между Россией и США. Он хочет, чтобы США, по сути дела, расписались в своей беспомощности, отдали Москве его сферу влияния - весь бывший СССР, Восточную Европу, а может, и не только Восточную. А НАТО уйдет к границам 1997 года. В планах Путина нет договора с Украиной, а есть соглашение с США о разделе мира, в рамках которого будет решен украинский вопрос… Президент РФ считает, что добьется у американцев раздела мира, выжмет из них нужные ему условия и тогда все вернется обратно в его сферу влияния. Вот тогда все поймут, кто хозяин на постсоветском пространстве. В России считают, что со временем вернут все страны бывшего СССР под свое влияние. Просто сейчас надо сконцентрироваться на главном - победа над Украиной. Поэтому Путину нужны переговоры с Трампом, а не с Зеленским, с которым он не хочет разговаривать. Но Трамп пытается их усадить за стол… Российский президент не считает Зеленского равноценным. Он хочет договориться с Трампом о разделе всего. Но президент США такого документа Путину не предлагает».

Бондарев отмечает, что «в плане Трампа есть пункт 4, по которому предлагается наладить диалог между Россией и НАТО при посредничестве США. То есть США себя в НАТО уже не считают. Вообще, этот пункт плана Трампа - именно то, чего Путин предлагал в ультиматуме в ноябре 2021 года. То есть договориться с Трампом и в рамках всеобъемлющей новой Ялты, условно говоря, поделить все страны на сферы влияния. Тогда Украина автоматически должна перейти к России». Политолог выразил скептическое отношение к перспективе плана Трампа по Украине. Что касается Евросоюза, то, по его мнению, «европейцы сами загнали себя в сложное положение, не делая ничего реального в плане мощной поддержки Украины. Они все делают недостаточно, все время чего-то не хватает в поддержке Киева. Потому что европейцы боятся больше победы Украины, чем ее поражения. Европейцы боятся, что если украинцы победят, то Путин начнет их обстреливать ядерными ракетами. Или Россия развалится, и тогда миллионы беженцев хлынут в Европу. Все это глупости, но такова политика европейцев. Сейчас им следует просто наплевать на США и начать срочно производить оружие для Украины либо посылать в Украину добровольцев. Это будет выглядеть не как ввод войск в Украину, а как отправка добровольцев. Это как во время корейской войны - миллион китайских добровольцев побежали в Корею…»

Эксперт считает, что Европа настолько привыкла прятаться за спиной «папочки» из США, что в принципе уже не готова к какой-то самостоятельной деятельности: «Европейские лидеры — это пожилые дети. Им следует решать проблему по мере возникновения, а не выдумывать то, что может произойти, а может и не произойти… Думаю, что Европа слишком далеко ушла куда-то в будущее. По сравнению с ними Россия, Украина, Турция, Азербайджан и другие страны имеют более реальный подход к политике. Если ты что-то хочешь, то должен в это дело впрячься, направить все ресурсы. А не просто ждать, пока это все как-то само собой произойдет. Легендарный китайский военачальник и стратег Сунь Цзы в трактате «Искусство войны» пишет, что вопрос войны — это самый главный вопрос государства, вопрос жизни и смерти. И если война настигла тебя, то необходимо все отбросить в сторону и сосредоточиться на войне, чтобы выиграть. Вот все остальные дела подождут. Так поступил Путин, который переориентировал на войну всю российскую экономику… Путин принес все в жертву, и поэтому он сейчас побеждает, продвигается на фронте. Иначе европейцы не смогут победить в войне с Россией. Украина вообще сейчас осталась без союзников и воюет с общим врагом. Но никто с общим врагом воевать не хочет». Бондарев считает, что Зеленский и европейские союзники попытаются достучаться до Трампа, чтобы тот поменял всю позицию в отношении России. Как это произошло, когда Зеленский и европейские лидеры встретились с президентом США: «Хотя если это сработало однажды, не факт, что сработает во второй раз. Зеленский прав, когда говорит, что сейчас время выбирать между достоинством и потерей ключевого партнера... Какое бы решение ни принял Зеленский по плану Трампа, его будут жестко обвинять. Любое его решение будет считаться плохим. У него нет выбора между хорошим и плохим решением, все плохие. Во всяком случае, те, кто между честью и безопасностью выбирают безопасность, в итоге теряют всё».