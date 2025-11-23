USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Европа хочет знать: кто автор?

16:48 1038

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде, чем Европа начнет работать над «мирным планом» США по окончанию российско-украинской войны, стоит узнать, кто является автором этого документа.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».

Премьер Польши заявил, что вместе с лидерами Европы, Канады и Японии его страна выразила готовность работать над 28-пунктным планом, «несмотря на некоторые оговорки».

«Однако перед тем, как приступить к работе, было бы хорошо узнать, кто является автором плана и где он был создан», – отметил Туск.

Такое заявление польского премьера появилось на фоне того, что СМИ нашли в «мирном плане» США, написанном на английском языке, русизмы. По словам госсекретаря США Марко Рубио, «мирный план» был разработан США и «основан на предложении российской стороны».

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 191
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
18:03 10078
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
17:46 4209
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
17:21 1408
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала
16:12 2005
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
10:44 4330
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
22 ноября 2025, 20:22 3397
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
14:43 1498
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3326
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3538

