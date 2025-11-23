Европа хочет знать: кто автор?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде, чем Европа начнет работать над «мирным планом» США по окончанию российско-украинской войны, стоит узнать, кто является автором этого документа.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».

Премьер Польши заявил, что вместе с лидерами Европы, Канады и Японии его страна выразила готовность работать над 28-пунктным планом, «несмотря на некоторые оговорки».

«Однако перед тем, как приступить к работе, было бы хорошо узнать, кто является автором плана и где он был создан», – отметил Туск.

Такое заявление польского премьера появилось на фоне того, что СМИ нашли в «мирном плане» США, написанном на английском языке, русизмы. По словам госсекретаря США Марко Рубио, «мирный план» был разработан США и «основан на предложении российской стороны».