Эрдоган намерен с Россией оживить «зерновой коридор»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы возобновления работы «зернового коридора» в Черном море. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Завтра у меня состоится телефонный разговор с господином Путиным, и я надеюсь провести переговоры по «зерновому коридору», – сказал он на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Он напомнил, что Анкара провела значительную работу в этом направлении и рассчитывает, что инициатива сможет внести вклад в укрепление мира, объединив Европу, Африку и ряд других государств.

Комментируя текущую ситуацию, президент Турции подчеркнул, что «мы уже прошли часть пути, но каким-то образом этот процесс был нарушен».

Эрдоган добавил, что намерен снова поднять этот вопрос в разговоре с российским лидером: «Поэтому, когда я буду говорить с господином Путиным, я попрошу его позволить мне запустить этот процесс, потому что верю, что это будет во благо всем».

Черноморская зерновая инициатива была подписана в июле 2022 года при участии Турции, России, Украины (ООН выступила посредником) и предусматривала безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, одновременно открывая возможности для упрощения поставок российских продовольствия и удобрений. В 2023 году Россия приостановила участие в соглашении, обвинив Запад в «невыполнении обязательств по снятию ограничений с российского агроэкспорта», а также Украину в «использовании Черного моря в военных целях под прикрытием «зерновой сделки».