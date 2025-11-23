USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Эрдоган намерен с Россией оживить «зерновой коридор»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы возобновления работы «зернового коридора» в Черном море. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Завтра у меня состоится телефонный разговор с господином Путиным, и я надеюсь провести переговоры по «зерновому коридору», – сказал он на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Он напомнил, что Анкара провела значительную работу в этом направлении и рассчитывает, что инициатива сможет внести вклад в укрепление мира, объединив Европу, Африку и ряд других государств.

Комментируя текущую ситуацию, президент Турции подчеркнул, что «мы уже прошли часть пути, но каким-то образом этот процесс был нарушен».

Эрдоган добавил, что намерен снова поднять этот вопрос в разговоре с российским лидером: «Поэтому, когда я буду говорить с господином Путиным, я попрошу его позволить мне запустить этот процесс, потому что верю, что это будет во благо всем».

Черноморская зерновая инициатива была подписана в июле 2022 года при участии Турции, России, Украины (ООН выступила посредником) и предусматривала безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, одновременно открывая возможности для упрощения поставок российских продовольствия и удобрений. В 2023 году Россия приостановила участие в соглашении, обвинив Запад в «невыполнении обязательств по снятию ограничений с российского агроэкспорта», а также Украину в «использовании Черного моря в военных целях под прикрытием «зерновой сделки».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава турецкого государства сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР, передает турецкое издание Ekonomim.

Переговоры запланированы на 24 ноября и, по словам Эрдогана, будут посвящены российско-украинской войне.

«Завтра поговорю по телефону с господином Путиным. Мы мобилизовали все силы ради мира, и мы его добьемся», — сказал он.

19 ноября в Анкаре Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения путей завершения войны. Предстоящий телефонный разговор с Путиным запланирован на фоне обсуждения плана, подготовленного США. 23 ноября в Женеве начались переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС.

