Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»

Азербайджан стал очередной страной, отказавшейся отправить военный контингент в Газу. Газета Israel Hayom сообщила об этом 23 ноября. Таким образом, размещение многонациональной международной стабилизационной миссии в Газе в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа не состоится. Напомним, 17 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку плана Трампа. Документ также предусматривает размещение международных стабилизационных сил в Газе и определяет их мандат. Согласно резолюции, эти силы должны среди прочего разоружить ХАМАС и принять участие в ликвидации его военной инфраструктуры.

После принятия резолюции официальные лица США заявили, что Азербайджан входит в число стран, готовых направить военный контингент в Газу. Однако ранее позиция Баку была озвучена в местных СМИ: Азербайджан не будет участвовать в международной миссии до достижения полного прекращения огня в Газе. Режим прекращения огня практически не соблюдается: израильская армия ежедневно наносит удары по Газе. Фиксируются также столкновения с боевиками ХАМАС. Как сообщает Israel Hayom, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН ни одна страна не выразила готовности направить воинские контингенты в Газу и тем самым участвовать в прямых столкновениях с боевиками ХАМАС. По данным издания, Азербайджан — союзник Израиля, рассматривавший возможность присоединения к международным стабилизационным силам (МСС), несколько недель назад окончательно дал понять, что не согласится подвергать опасности жизни своих солдат в Газе. В Баку, как и в других столицах, официальные лица обсуждают участие в МСС в рамках процессов восстановления и поддержания спокойствия, но не на той стадии, которая сейчас требуется для разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора.

На заседании Кабинета министров в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил министрам о наличии фундаментального соглашения между ним и представителями президента Дональда Трампа: если не появится альтернативного игрока для ликвидации ХАМАС и если организация откажется от добровольного разоружения, Израиль сам возьмет на себя эту миссию. В ходе заседания Кабинета министров по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности представители ЦАХАЛ и Шин-Бет проинформировали министров, что ХАМАС не только не сдал оружие, как обещал, но и активно использует этот период для возобновления поставок вооружения и наращивания сил. Представитель Шин-Бет заявил: «ХАМАС использует прекращение огня для укрепления своей позиции и подготовки к нападению на нас в случае, если мы войдем в сектор Газа и будем действовать на его территории, а также для назначения должностных лиц организации». В докладе разведки подчеркивается, что организация применяет материалы двойного назначения, поступающие в Газу по международным каналам поставок, для перевооружения. Боевики также собирают фрагменты боеприпасов ЦАХАЛ, используя их для производства взрывных устройств.