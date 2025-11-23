Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»

Азербайджан стал очередной страной, отказавшейся отправить военный контингент в Газу. Газета Israel Hayom сообщила об этом 23 ноября. Таким образом, размещение многонациональной международной стабилизационной миссии в Газе в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа не состоится.
Напомним, 17 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку плана Трампа. Документ также предусматривает размещение международных стабилизационных сил в Газе и определяет их мандат. Согласно резолюции, эти силы должны среди прочего разоружить ХАМАС и принять участие в ликвидации его военной инфраструктуры.
После принятия резолюции официальные лица США заявили, что Азербайджан входит в число стран, готовых направить военный контингент в Газу. Однако ранее позиция Баку была озвучена в местных СМИ: Азербайджан не будет участвовать в международной миссии до достижения полного прекращения огня в Газе. Режим прекращения огня практически не соблюдается: израильская армия ежедневно наносит удары по Газе. Фиксируются также столкновения с боевиками ХАМАС.
Как сообщает Israel Hayom, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН ни одна страна не выразила готовности направить воинские контингенты в Газу и тем самым участвовать в прямых столкновениях с боевиками ХАМАС.
По данным издания, Азербайджан — союзник Израиля, рассматривавший возможность присоединения к международным стабилизационным силам (МСС), несколько недель назад окончательно дал понять, что не согласится подвергать опасности жизни своих солдат в Газе. В Баку, как и в других столицах, официальные лица обсуждают участие в МСС в рамках процессов восстановления и поддержания спокойствия, но не на той стадии, которая сейчас требуется для разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора.
На заседании Кабинета министров в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил министрам о наличии фундаментального соглашения между ним и представителями президента Дональда Трампа: если не появится альтернативного игрока для ликвидации ХАМАС и если организация откажется от добровольного разоружения, Израиль сам возьмет на себя эту миссию.
В ходе заседания Кабинета министров по дипломатическим вопросам и вопросам безопасности представители ЦАХАЛ и Шин-Бет проинформировали министров, что ХАМАС не только не сдал оружие, как обещал, но и активно использует этот период для возобновления поставок вооружения и наращивания сил. Представитель Шин-Бет заявил: «ХАМАС использует прекращение огня для укрепления своей позиции и подготовки к нападению на нас в случае, если мы войдем в сектор Газа и будем действовать на его территории, а также для назначения должностных лиц организации».
В докладе разведки подчеркивается, что организация применяет материалы двойного назначения, поступающие в Газу по международным каналам поставок, для перевооружения. Боевики также собирают фрагменты боеприпасов ЦАХАЛ, используя их для производства взрывных устройств.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил: «С каждым днем, пока американцы ищут, кто демилитаризует Газу, они (ХАМАС) становятся сильнее». Нетаньяху добавил: «Из всех контактов ясно, что если не будет внешней силы, мы проведем демилитаризацию». Он также сообщил, что потребовал от американцев отложить реабилитацию Газы до реализации демилитаризации. «Я сказал американцам, что они должны обеспечить демилитаризацию на территории ХАМАС, прежде чем проводить какую-либо реабилитацию», — заявил он.
По его словам, «американцы согласны с тем, что восстановление на зеленой стороне (подконтрольной ЦАХАЛ) не произойдет до тех пор, пока не произойдет восстановление на красной стороне (подконтрольной ХАМАС)».