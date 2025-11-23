USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники

Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
Инара Рафикгызы
17:21 1413

В связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, который привел к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечен директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.

Как стало известно haqqin.az, директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвале и на первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сахиб оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также ведомство заявляет представителям медиа и общественности, что «распространение полученной из неофициальных источников и неуточненной информации о ходе досудебного расследования вызывает замешательство в обществе, а также наносит ущерб объективности следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет представлена в скором времени пресс-службой Генпрокуратуры. Просим представителей СМИ и пользователей социальных сетей при распространении сведений, связанных с досудебным расследованием, руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей юридического основания и подтверждения. Еще раз заверяем общественность, что расследование по уголовному делу проводится полно, объективно и в рамках закона, и дополнительная информация о результатах будет предоставлена».

Отметим, что во время пожара от отравления дымом скончались Арзу Али гызы Ганбарли (2018 г.р.), Гумбатова Кёнуль Велибей гызы (1977 г.р.) и Самир Кямал оглу Мамедов (1983 г.р.). Более 20 человек были госпитализированы с диагнозом «отравление».

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 195
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10082
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4213
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1414
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2008
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4333
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3398
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1502
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3326
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540

ЭТО ВАЖНО

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 195
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10082
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4213
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1414
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2008
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4333
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3398
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1502
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3326
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться