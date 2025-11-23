Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники

В связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, который привел к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечен директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.

Как стало известно haqqin.az, директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвале и на первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сахиб оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.