Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники

В связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, который привел к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечен директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.
Как стало известно haqqin.az, директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвале и на первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сахиб оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Также ведомство заявляет представителям медиа и общественности, что «распространение полученной из неофициальных источников и неуточненной информации о ходе досудебного расследования вызывает замешательство в обществе, а также наносит ущерб объективности следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет представлена в скором времени пресс-службой Генпрокуратуры. Просим представителей СМИ и пользователей социальных сетей при распространении сведений, связанных с досудебным расследованием, руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей юридического основания и подтверждения. Еще раз заверяем общественность, что расследование по уголовному делу проводится полно, объективно и в рамках закона, и дополнительная информация о результатах будет предоставлена».
Отметим, что во время пожара от отравления дымом скончались Арзу Али гызы Ганбарли (2018 г.р.), Гумбатова Кёнуль Велибей гызы (1977 г.р.) и Самир Кямал оглу Мамедов (1983 г.р.). Более 20 человек были госпитализированы с диагнозом «отравление».