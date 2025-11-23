Турция еще не приняла решения...

На данный момент Турция не приняла решение относительно участия вооруженных сил страны в миссии международных сил в Газе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

«Этот вопрос требует оценки. Так что мы, в особенности Министерство национальной обороны, проанализируем вопрос о том, как именно наши силы безопасности могут быть задействованы в Газе в качестве стабилизационной силы. Решение будет принято после проведения этой оценки», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа, который был обеспечен при участии Анкары, должен быть продолжен, нельзя допустить возобновления боевых действий: «При нашем участии было обеспечено перемирие в Газе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить возвращения к столкновениям. На этом этапе, обеспечивая продолжение действия перемирия, крайне важно реализовать и формулу двух государств для достижения постоянного решения».

Эрдоган отметил, что «без создания свободного Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года глобальный мир не может быть полностью обеспечен».