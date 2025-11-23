USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Турция еще не приняла решения...

17:27 704

На данный момент Турция не приняла решение относительно участия вооруженных сил страны в миссии международных сил в Газе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

«Этот вопрос требует оценки. Так что мы, в особенности Министерство национальной обороны, проанализируем вопрос о том, как именно наши силы безопасности могут быть задействованы в Газе в качестве стабилизационной силы. Решение будет принято после проведения этой оценки», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа, который был обеспечен при участии Анкары, должен быть продолжен, нельзя допустить возобновления боевых действий: «При нашем участии было обеспечено перемирие в Газе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить возвращения к столкновениям. На этом этапе, обеспечивая продолжение действия перемирия, крайне важно реализовать и формулу двух государств для достижения постоянного решения».

Эрдоган отметил, что «без создания свободного Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года глобальный мир не может быть полностью обеспечен».

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 195
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10083
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4215
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1416
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2010
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9822
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4333
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3399
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1502
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3327
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540

