Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Вашингтон и Москва поговорят отдельно

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией, посвященных урегулированию между Москвой и Киевом, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встречаются представители США, Украины и стран Европы для обсуждения мирного плана Вашингтона. В Швейцарию уже прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров с делегацией, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с Россией, также сообщил CNN, не уточняя, где и когда она может пройти.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что, если в Женеве будет достигнут прогресс, Уиткофф может отправиться с планом к российскому президенту Владимиру Путину, «но, возможно, не сразу». В Кремле сообщали, что в Москве готовы принять спецпосланника «в любой момент».

План США состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, от своих территорий, а также закрепление статуса безъядерного государства. 

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 197
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10084
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4218
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1418
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2011
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9823
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4334
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3400
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1504
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3328
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540
