Вашингтон и Москва поговорят отдельно

Эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встречаются представители США, Украины и стран Европы для обсуждения мирного плана Вашингтона. В Швейцарию уже прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров с делегацией, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией, посвященных урегулированию между Москвой и Киевом, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с Россией, также сообщил CNN, не уточняя, где и когда она может пройти.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что, если в Женеве будет достигнут прогресс, Уиткофф может отправиться с планом к российскому президенту Владимиру Путину, «но, возможно, не сразу». В Кремле сообщали, что в Москве готовы принять спецпосланника «в любой момент».

План США состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, от своих территорий, а также закрепление статуса безъядерного государства.