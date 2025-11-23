USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Израиль атаковал Бейрут: цель – глава штаба «Хезболлы»

видео
17:53 238

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точечный удар в районе Бейрута для ликвидации одного из ключевых боевиков из движения «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по ключевому террористу «Хезболлы» в Бейруте», - говорится в заявлении.

В канцелярии главы израильского Кабмина Биньямина Нетаньяху сообщили, что «некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала в Бейруте начальника штаба «Хезболлы», который руководил укреплением и вооружением этой террористической организации».

В канцелярии отметили, что «Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны [Исраэля Каца] и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]».

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 197
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10086
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4220
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1420
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2011
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9823
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4335
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3400
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1504
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3329
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540

ЭТО ВАЖНО

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 197
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10086
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4220
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1420
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2011
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9823
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4335
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3400
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1504
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3329
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться