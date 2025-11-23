Израиль атаковал Бейрут: цель – глава штаба «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точечный удар в районе Бейрута для ликвидации одного из ключевых боевиков из движения «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по ключевому террористу «Хезболлы» в Бейруте», - говорится в заявлении.

В канцелярии главы израильского Кабмина Биньямина Нетаньяху сообщили, что «некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала в Бейруте начальника штаба «Хезболлы», который руководил укреплением и вооружением этой террористической организации».

В канцелярии отметили, что «Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны [Исраэля Каца] и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]».