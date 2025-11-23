USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России

18:12 199

Украинские войска удерживают центр и северную часть Покровска в Донецкой области, блокируя накопление российских войск. Об этом сообщает пресс-служба 7-го корпуса ДШВ в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, Силы обороны сдерживают армию РФ и проводят поисково-ударные действия для ликвидации российских подразделений в Покровске. В центре города сохраняются украинские позиции, продолжаются стрелковые бои, россиянам не удается закрепиться.

При этом отмечается, что подразделение штурмового полка «Скала» провело зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный. «Это позволило заблокировать попытки российских войск сосредоточить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города» - говорится в публикации.

«Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций передает, что в ночь на 23 ноября подразделения ССО с применением middle strike дронов нанесли серию ударов по россиянам, которые ведут наступление на территории Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Еще несколько объектов и личный состав россиян были поражены на находящейся под контролем РФ территории Донецкой области.

Ранее некоторые украинские военные заявляли о полной потере Покровска. По карте DeepState почти весь город находится либо в «серой зоне»0, либо под контролем РФ.

Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России
18:12 200
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира
Азербайджан проигрывает России в финале чемпионата мира Фото: обновлено 18:03
18:03 10089
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов
Переговоры по Украине в Женеве: «контрплан» Европы из 24 пунктов обновлено 17:46
17:46 4222
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 1423
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 2012
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 9823
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 4335
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3400
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения»
Израилю не нужны «чьи-либо разрешения» заявил Нетаньяху
14:43 1505
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
Tomahawk для Украины, а Зеленский «перед болезненным выбором»
12:59 3330
Три контрпредложения Европы
Три контрпредложения Европы
12:23 3541

