Битва за Покровск: украинцы сдерживают наступление России

Украинские войска удерживают центр и северную часть Покровска в Донецкой области, блокируя накопление российских войск. Об этом сообщает пресс-служба 7-го корпуса ДШВ в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, Силы обороны сдерживают армию РФ и проводят поисково-ударные действия для ликвидации российских подразделений в Покровске. В центре города сохраняются украинские позиции, продолжаются стрелковые бои, россиянам не удается закрепиться.

При этом отмечается, что подразделение штурмового полка «Скала» провело зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный. «Это позволило заблокировать попытки российских войск сосредоточить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города» - говорится в публикации.

«Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций передает, что в ночь на 23 ноября подразделения ССО с применением middle strike дронов нанесли серию ударов по россиянам, которые ведут наступление на территории Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Еще несколько объектов и личный состав россиян были поражены на находящейся под контролем РФ территории Донецкой области.

Ранее некоторые украинские военные заявляли о полной потере Покровска. По карте DeepState почти весь город находится либо в «серой зоне»0, либо под контролем РФ.