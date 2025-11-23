Карни жестко ответил Трампу: «Диктовать повестку не получится»

«Саммит объединил страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли, и это без формального участия США», – цитирует Bloomberg слова Карни с пресс-конференции в Йоханнесбурге в рамках саммита G20.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир может решать ряд вопросов и без участия США.

По словам премьера, «это напоминает о том, что центр тяжести мировой экономики смещается».

Карни подчеркнул, что не позволит президенту США Дональду Трампу диктовать свою повестку.

«Я поговорю с ним снова, когда в этом будет смысл. У меня сейчас нет насущной темы для разговора с президентом. Когда Америка захочет вернуться к обсуждению торговых вопросов, мы проведем эти обсуждения», – указали он.

США бойкотировали саммит G20, который проходит 22–23 ноября в ЮАР. Трамп принял такое решение, ссылаясь на преследование белого населения в стране, однако власти ЮАР эти обвинения отвергли.

1 августа президент США подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%. В заявлении отмечалось, что товары, подпадающие под льготный тарифный режим в рамках соглашения USMCA, остаются вне действия новых пошлин. Как напоминает The Globe and Mail, Оттава продолжает добиваться соглашения, которое позволило бы снизить или отменить пошлины на ряд канадских товаров. В июле Карни признал, что полностью убедить Трампа отменить все тарифы вряд ли получится.

Вместе с тем Канада реализовала три раунда ответных мер против США. Первый включал пошлины в 25% на продукцию США на сумму $30 млрд, включая мотоциклы и апельсиновый сок. Второй – 25-процентные пошлины на товары еще на $30 млрд, включая металлические изделия и продукцию широкого спроса. Третий раунд затронул автомобили: пошлины в 25% вводились за исключением компаний, разместивших производство в Канаде.