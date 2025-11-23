Трамп считает войну в Украине «проигрышной для всех»

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное заявление о российско-украинской войне и назвал ее «проигрышной для всех». Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп указал, что война между Россией и Украиной является «жестокой и проигрышной для обеих сторон» и, по его словам, не состоялась бы при «сильном руководстве» в США.

Американский президент в очередной раз утверждает, что вторжение России стало возможным именно во время президентства Джо Байдена.

«Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы..., не было бы войны между Украиной и Россией, об этом даже не упоминалось во время моего первого президентского срока», – указал Трамп.

Также он добавил, что Украина якобы не проявляет благодарность за американскую помощь.