Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Трамп считает войну в Украине «проигрышной для всех»

18:49 1096

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное заявление о российско-украинской войне и назвал ее «проигрышной для всех».  Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп указал, что война между Россией и Украиной является «жестокой и проигрышной для обеих сторон» и, по его словам, не состоялась бы при «сильном руководстве» в США.

Американский президент в очередной раз утверждает, что вторжение России стало возможным именно во время президентства Джо Байдена.

«Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы..., не было бы войны между Украиной и Россией, об этом даже не упоминалось во время моего первого президентского срока», – указал Трамп.

Также он добавил, что Украина якобы не проявляет благодарность за американскую помощь.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1383
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 13994
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4248
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2335
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4221
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6075
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4721
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3559
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10473
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5051
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3620

