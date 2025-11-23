USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Япония идет на обострение

19:01 2123

Япония продолжает рассматривать возможность размещения ракет средней дальности на острове Йонагуни, примерно в 110 км от Тайваня. Об этом заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми после визита на военный гарнизон Сил самообороны.

«Заявления о том, что (размещение ракет) повысит уровень напряженности в регионе, являются необоснованными», – приводит его слова агентство Киодо.

В то же время министр обороны не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов о том, как Япония будет действовать в случае «военного кризиса у Тайваня». Ранее высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по этой теме уже вызвали обострение отношений между Токио и Пекином.

Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году. Здесь планируется размещение зенитных ракет средней дальности «Тип-03».

Обострение отношений с Китаем началось после того, как Такаити в ходе парламентских дебатов заявила, что возможный военный кризис у Тайваня представляет «экзистенциальную угрозу» и может вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Эти слова вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал Токио официальное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил «отрубить голову» японскому премьеру, однако позже эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег своих граждан от поездок в Японию.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1387
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 13996
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4249
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2336
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4221
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6075
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4721
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3559
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10473
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5051
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

