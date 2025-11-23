Япония идет на обострение

Япония продолжает рассматривать возможность размещения ракет средней дальности на острове Йонагуни, примерно в 110 км от Тайваня. Об этом заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми после визита на военный гарнизон Сил самообороны.

«Заявления о том, что (размещение ракет) повысит уровень напряженности в регионе, являются необоснованными», – приводит его слова агентство Киодо.

В то же время министр обороны не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов о том, как Япония будет действовать в случае «военного кризиса у Тайваня». Ранее высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по этой теме уже вызвали обострение отношений между Токио и Пекином.

Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году. Здесь планируется размещение зенитных ракет средней дальности «Тип-03».

Обострение отношений с Китаем началось после того, как Такаити в ходе парламентских дебатов заявила, что возможный военный кризис у Тайваня представляет «экзистенциальную угрозу» и может вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Эти слова вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал Токио официальное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил «отрубить голову» японскому премьеру, однако позже эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег своих граждан от поездок в Японию.