Отказ от американского плана не в интересах Украины

Киев согласился на переговоры по американскому плану урегулирования украинского кризиса с целью смягчить или исключить отдельные положения, при этом не в интересах Украины будет полностью сорвать инициативу. С подобным мнением выступил политический обозреватель Financial Times Гидеона Рахмана.

По его мнению, Украина нехотя приняла этот план как основу для переговоров, полагая, что сможет изменить его при «поддержке своих друзей в Европе и Вашингтоне». «Подобная тактика уже работала в прошлом», – напомнил Рахман о европейском участии после провальной встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в феврале.

«Однако Украина не должна работать с планом с единственной целью его «утопить». На фоне тревоги в Киеве и возмущения в Европе легко потерять из виду то обстоятельство, что самой Украине необходимо завершение войны. Плохая мирная сделка может поставить под угрозу выживание страны как поистине независимого государства. Но продолжение войны также наносит тяжелейший вред Украине», – говорится в статье. Рахман обратил внимание, что экономика страны находится на «искусственном дыхании», а уровень рождаемости стремительно падает.

Он утверждает, что американский план несет огромные риски для Украины.

«Но, если рассматривать его как отправную точку, а не как окончательный вариант, он все же может стать путем к завершению войны на условиях, приемлемых для Украины», – резюмирует обозреватель.