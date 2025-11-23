Трамп отказался от планов лишить Нью-Йорк денег

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения лишить Нью-Йорк федерального финансирования после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани. Об этом сообщил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Сейчас он об этом не думает», – заявил чиновник в интервью телеканала CNN на вопрос о звучавших угрозах Трампа лишить город финансирования в случае победы Мамдани.

По его словам, американская администрация намерена дождаться действий избранного мэра после вступления в должность, но уже сейчас видит признаки того, что президент и будущий мэр смогут работать совместно.

Ранее Трамп после встречи с Мамдани заявил, что мэр Нью-Йорка может удивить консервативных критиков и способен повлиять на доступность жилья в городе. По его словам, переговоры в основном касались решения кризиса доступности жилья и жилищного строительства в крупнейшем американском городе.

Мамдани отметил, что стороны обсудили вопросы аренды, цены на продукты, коммунальные услуги и «различные способы, которыми людей вытесняют» из Нью-Йорка, который он охарактеризовал как «самый дорогой город в США».