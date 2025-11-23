USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Трамп отказался от планов лишить Нью-Йорк денег

после встречи с Мамдани
19:23

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения лишить Нью-Йорк федерального финансирования после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани. Об этом сообщил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Сейчас он об этом не думает», – заявил чиновник в интервью телеканала CNN на вопрос о звучавших угрозах Трампа лишить город финансирования в случае победы Мамдани.

По его словам, американская администрация намерена дождаться действий избранного мэра после вступления в должность, но уже сейчас видит признаки того, что президент и будущий мэр смогут работать совместно.

Ранее Трамп после встречи с Мамдани заявил, что мэр Нью-Йорка может удивить консервативных критиков и способен повлиять на доступность жилья в городе. По его словам, переговоры в основном касались решения кризиса доступности жилья и жилищного строительства в крупнейшем американском городе.

Мамдани отметил, что стороны обсудили вопросы аренды, цены на продукты, коммунальные услуги и «различные способы, которыми людей вытесняют» из Нью-Йорка, который он охарактеризовал как «самый дорогой город в США».

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!
21:08
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян обновлено 20:35
20:35
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам обновлено 19:26
19:26
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема
08:57
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика
22 ноября 2025, 20:52
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем
22 ноября 2025, 20:22

