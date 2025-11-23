России в G8 ничего не светит

Шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Россией в формате «Большой восьмерки». Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.

Снятие санкций с России и ее возвращение в G8 предусмотрено «мирным планом» по Украине из 28 пунктов, разработанным ранее США. При этом Вашингтон бойкотировал саммит «Большой двадцатки», который проходил в Йоханнесбурге 22–23 ноября.

«Если что-то и изменится, то это будет решаться только всеми нынешними членами G7, и на данный момент я не вижу… готовности вновь принять Россию в этот круг», – приводит слова Мерца AFP.

Канцлер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает ошибкой исключение России из формата G8 в 2014 году, однако соответствующее решение принималось с согласия Вашингтона при президенте Бараке Обаме.

Трамп не раз указывал на то, что отказ Запада от формата «Большой восьмерки» с участием России был ошибкой. Исключение произошло в 2014 году после российской аннексии Крыма, после чего форум был переформатирован в «Большую семерку», в которую вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Вопрос о возвращении России неоднократно поднимался, в том числе Трампом, но не находил поддержки большинства стран-участниц. В июне американский лидер отметил, что «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно, добавив при этом, что не исключает возможности присоединения Китая к группе G7.

В Кремле заявили об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку». «Формат «двадцатки» для нас более привлекателен», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.