Макрон может побить антирекорд Олланда

Одобрение политики президента Франции Эммануэля Макрона второй месяц подряд удерживается на уровне 16%, самом низком с начала его первого президентского срока в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop.

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона приближается к рекорду непопулярности среди национального электората в 13%, который пока принадлежит его предшественнику Франсуа Олланду, свидетельствует исследование института Ifop по заказу газеты Le Journal du Dimanche.

При этом у нынешнего президента есть свой антирекорд: доля избирателей, которые «очень недовольны» Макроном, достигла 56%. «Французы рисуют крайне негативный образ» президента республики, пояснил генеральный директор Ifop Фредерик Даби.

Исследование также отмечает падение рейтинга премьер-министра Себастьяна Лекорню на четыре процентных пункта за последний месяц – им довольны теперь только 34% опрошенных. Организаторы опроса связывают это с «заражением» атмосферой недовольства президентом страны.

«Даже самая умиротворяющая фигура в ближайшем окружении Макрона начинает страдать от непопулярности президента», – указал гендиректор Ifop.