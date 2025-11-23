USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Макрон может побить антирекорд Олланда

20:06 800

Одобрение политики президента Франции Эммануэля Макрона второй месяц подряд удерживается на уровне 16%, самом низком с начала его первого президентского срока в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop.

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона приближается к рекорду непопулярности среди национального электората в 13%, который пока принадлежит его предшественнику Франсуа Олланду, свидетельствует исследование института Ifop по заказу газеты Le Journal du Dimanche.

При этом у нынешнего президента есть свой антирекорд: доля избирателей, которые «очень недовольны» Макроном, достигла 56%. «Французы рисуют крайне негативный образ» президента республики, пояснил генеральный директор Ifop Фредерик Даби.

Исследование также отмечает падение рейтинга премьер-министра Себастьяна Лекорню на четыре процентных пункта за последний месяц – им довольны теперь только 34% опрошенных. Организаторы опроса связывают это с «заражением» атмосферой недовольства президентом страны.

«Даже самая умиротворяющая фигура в ближайшем окружении Макрона начинает страдать от непопулярности президента», – указал гендиректор Ifop.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1399
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14002
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4255
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2338
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4224
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6075
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4725
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3561
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5052
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

