В Германии расследуют дело столетнего охранника нацистского концлагеря

Дортмундский прокурор Андреас Брендель сообщил, что начато расследование. Обвиняемому вменяют в вину участие в «действиях, направленных на совершение убийства» во время службы в 1943–1944 годах охранником стационарного лагеря (Stammlager, Stalag) VI A в Хемере (ныне федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), передает газета Bild.

Лагерь Stalag VI A был создан в 1939 году. С осени 1942 года, когда он стал предназначен для военнопленных из Советского Союза, смертность в лагере резко выросла — погибли около 24 тысяч заключенных. Условия содержания были катастрофическими: антисанитария, паразиты, дизентерия и туберкулез, недоедание и тяжелые работы. Лагерь был освобожден американской армией в апреле 1945 года.

В конце октября газета Quickborner Tageblatt сообщала о расследовании и отмечала, что пока неизвестно, дойдет ли дело до суда – для этого нужны достаточные доказательства, а обвиняемый должен быть способен предстать перед судом. Издание отмечало, что Германия оказалась на пороге «конца юридической проработки нацистской эпохи». Издание напомнило, что приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер, вынесенный в декабре 2022 года, называли «последним приговором пособнице нацистов в Германии», и, вероятно, он им и останется. По данным газеты, три года назад в стране велось семь процессов против бывших пособников нацистов в возрасте от 96 до 101 года, однако все дела были прекращены из-за смерти обвиняемых, признания их недееспособными или отсутствия достаточных улик.