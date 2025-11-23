USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Талибы лишили Пактию телевидения

20:54 833

Власти восточной афганской провинции Пактия запретили показывать изображения живых существ, из-за чего национальное телевидение прекратило вещание и перешло на формат радиостанции, сообщил в воскресенье Центр афганской журналистики (AFJC).

«Источник в провинции Пактия сообщил центру, что управление министерства информации и культуры совместно с губернатором уведомили сотрудников национального телевидения о прекращении его деятельности. Телевидение было реорганизовано и теперь работает как радиостанция», – отмечается в сообщении.

По данным AFJC, местные чиновники получили указание воздерживаться от видеоинтервью, представляя свои отчеты только в аудио- или письменном формате. Запрет также затронул деятельность государственного информационного агентства Бахтар в социальных сетях, печатных изданий и радиостанций, включая «Нан», «Зендеги», «Хава», «Патан Гаг» и «Самаки Гаг».

Пактия стала 23-й из 34 афганских провинций, где действует подобная мера. Основанием для запрета демонстрации живых существ служит статья 17 Закона о поощрении добродетели и предотвращении порока, реализация которой уже привела к закрытию или перепрофилированию десятков телеканалов и негативно сказалась на работе печатных изданий в ряде провинций, отмечает центр.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1403
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14005
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4256
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2340
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4225
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6075
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4731
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5053
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

ЭТО ВАЖНО

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1403
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14005
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4256
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2340
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4225
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6075
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4731
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5053
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться