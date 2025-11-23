Талибы лишили Пактию телевидения

Власти восточной афганской провинции Пактия запретили показывать изображения живых существ, из-за чего национальное телевидение прекратило вещание и перешло на формат радиостанции, сообщил в воскресенье Центр афганской журналистики (AFJC).

«Источник в провинции Пактия сообщил центру, что управление министерства информации и культуры совместно с губернатором уведомили сотрудников национального телевидения о прекращении его деятельности. Телевидение было реорганизовано и теперь работает как радиостанция», – отмечается в сообщении.

По данным AFJC, местные чиновники получили указание воздерживаться от видеоинтервью, представляя свои отчеты только в аудио- или письменном формате. Запрет также затронул деятельность государственного информационного агентства Бахтар в социальных сетях, печатных изданий и радиостанций, включая «Нан», «Зендеги», «Хава», «Патан Гаг» и «Самаки Гаг».

Пактия стала 23-й из 34 афганских провинций, где действует подобная мера. Основанием для запрета демонстрации живых существ служит статья 17 Закона о поощрении добродетели и предотвращении порока, реализация которой уже привела к закрытию или перепрофилированию десятков телеканалов и негативно сказалась на работе печатных изданий в ряде провинций, отмечает центр.