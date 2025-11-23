США закрыли громкий проект Маска по сокращению расходов

Департамента эффективности правительства (DOGE), столь шумно начавшего свою работу в январе и грозившего масштабно сократить расходы бюджета, больше нет. Об этом пишет агентство Reuters.

Глава кадровой службы США Скотт Купор сообщил агентству, что департамент эффективности правительства (DOGE) «не существует» и больше не является «централизованной структурой».

По информации Reuters, часть функций DOGE перешла в управление кадровой службы США, а бывшие сотрудники распределились между новой структурой National Design Studio, созданной указом президента Дональда Трампа в августе 2025 года для улучшения внешнего вида правительственных сайтов, и другими ведомствами, включая Госдепартамент и Министерство здравоохранения и социальных служб.

DOGE был учрежден в январе 2025 года и, согласно документации, должен был действовать до июля 2026 года. Изначально ведомство под руководством Илона Маска обещало радикально сократить государственные расходы, но после постепенного затухания громких заявлений и ухода Маска план по экономии $2 трлн реализован не был. Reuters отмечает, что независимые эксперты не могут проверить сообщения DOGE о якобы сэкономленных «десятках миллиардов долларов», поскольку департамент не публиковал детальных финансовых отчетов.