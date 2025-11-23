USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

США закрыли громкий проект Маска по сокращению расходов

21:26 726

Департамента эффективности правительства (DOGE), столь шумно начавшего свою работу в январе и грозившего масштабно сократить расходы бюджета, больше нет. Об этом пишет агентство Reuters.

Глава кадровой службы США Скотт Купор сообщил агентству, что департамент эффективности правительства (DOGE) «не существует» и больше не является «централизованной структурой».

По информации Reuters, часть функций DOGE перешла в управление кадровой службы США, а бывшие сотрудники распределились между новой структурой National Design Studio, созданной указом президента Дональда Трампа в августе 2025 года для улучшения внешнего вида правительственных сайтов, и другими ведомствами, включая Госдепартамент и Министерство здравоохранения и социальных служб.

DOGE был учрежден в январе 2025 года и, согласно документации, должен был действовать до июля 2026 года. Изначально ведомство под руководством Илона Маска обещало радикально сократить государственные расходы, но после постепенного затухания громких заявлений и ухода Маска план по экономии $2 трлн реализован не был. Reuters отмечает, что независимые эксперты не могут проверить сообщения DOGE о якобы сэкономленных «десятках миллиардов долларов», поскольку департамент не публиковал детальных финансовых отчетов.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1406
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14007
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4258
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2340
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4226
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4732
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5053
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

