Жестокое убийство в Сирии

В сирийском городе Хомсе установлен комендантский час до пяти утра понедельника после того, как в поселении Зейдель к югу от города была убита супружеская пара, сообщили силы внутренней безопасности провинции.

«Введен комендантский час с пяти часов вечера сегодняшнего дня (19:00 по бакинскому времени) до пяти часов утра завтрашнего дня после убийства мужчины и его жены в их доме в поселке Зейдель к югу от Хомса», — говорится в заявлении.

Командующий силами внутренней безопасности Мерхеф ан-Наассан сообщил в опубликованном МВД Сирии заявлении, что в воскресенье силовики обнаружили тела супружеской пары, убитых в собственном доме. Тело женщины было сожжено, а на месте преступления обнаружены надписи с конфессиональным подтекстом, что, по мнению властей, может указывать на попытку спровоцировать конфликт среди местных жителей.