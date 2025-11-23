USD 1.7000
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Жестокое убийство в Сирии

21:40 1044

В сирийском городе Хомсе установлен комендантский час до пяти утра понедельника после того, как в поселении Зейдель к югу от города была убита супружеская пара, сообщили силы внутренней безопасности провинции.

«Введен комендантский час с пяти часов вечера сегодняшнего дня (19:00 по бакинскому времени) до пяти часов утра завтрашнего дня после убийства мужчины и его жены в их доме в поселке Зейдель к югу от Хомса», — говорится в заявлении.

Командующий силами внутренней безопасности Мерхеф ан-Наассан сообщил в опубликованном МВД Сирии заявлении, что в воскресенье силовики обнаружили тела супружеской пары, убитых в собственном доме. Тело женщины было сожжено, а на месте преступления обнаружены надписи с конфессиональным подтекстом, что, по мнению властей, может указывать на попытку спровоцировать конфликт среди местных жителей.

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1409
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14009
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4260
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2341
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4227
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4734
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5054
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

