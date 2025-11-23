«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст

Подготовленное европейскими государствами контрпредложение на «мирный план» Дональда Трампа уже направлено должностным лицам США и Украины, сообщает The Telegraph в воскресенье.
«План, разработанный ранее в этом году, но обнародованный после того, как Дональд Трамп выдвинул собственное мирное предложение, предусматривает более весомые гарантии безопасности для Украины в случае прекращения огня с Россией», - пишет издание.
«США еще не прокомментировали контрпредложение, которое отличается от плана господина Трампа по нескольким ключевым пунктам - не в последнюю очередь в части численности вооруженных сил Украины, ее вступления в НАТО и территориальных уступок», - сообщает The Telegraph.
* * * 21:40
Европейская версия «мирного плана» по Украине, подготовленная в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, состоит из 24 пунктов, сообщает The Telegraph. Издание опубликовало полную версию документа.
Евросоюз выдвинул следующие предложения:
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
- Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
- Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов.
- Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.
- Россия вернет всех перемещенных украинских детей, процесс будут контролировать международные партнеры.
- Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
- Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
- После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
- Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
- Украина вступает в Евросоюз.
- Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.
- Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
- Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
- Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
- Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
- Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.