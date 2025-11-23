USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст

обновлено 22:25
22:25 1409

Подготовленное европейскими государствами контрпредложение на «мирный план» Дональда Трампа уже направлено должностным лицам США и Украины, сообщает The Telegraph в воскресенье.

«План, разработанный ранее в этом году, но обнародованный после того, как Дональд Трамп выдвинул собственное мирное предложение, предусматривает более весомые гарантии безопасности для Украины в случае прекращения огня с Россией», - пишет издание.

«США еще не прокомментировали контрпредложение, которое отличается от плана господина Трампа по нескольким ключевым пунктам - не в последнюю очередь в части численности вооруженных сил Украины, ее вступления в НАТО и территориальных уступок», - сообщает The Telegraph.

* * * 21:40

Европейская версия «мирного плана» по Украине, подготовленная в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, состоит из 24 пунктов, сообщает The Telegraph. Издание опубликовало полную версию документа.

Евросоюз выдвинул следующие предложения:

  1. После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
  2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
  3. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
  4. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов.
  5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.
  6. Россия вернет всех перемещенных украинских детей, процесс будут контролировать международные партнеры.
  7. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
  8. Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
  9. После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
  10. Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.
  11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
  12. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.
  13. Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.
  14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
  15. Украина вступает в Евросоюз.
  16. Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.
  17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
  18. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.
  19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
  20. Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
  21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
  22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
  23. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
  24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1410
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14010
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4260
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2342
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4228
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4734
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5054
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

ЭТО ВАЖНО

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1410
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14010
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4260
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2342
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4228
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4734
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3562
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5054
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться