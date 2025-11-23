«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст

Подготовленное европейскими государствами контрпредложение на «мирный план» Дональда Трампа уже направлено должностным лицам США и Украины, сообщает The Telegraph в воскресенье.

«План, разработанный ранее в этом году, но обнародованный после того, как Дональд Трамп выдвинул собственное мирное предложение, предусматривает более весомые гарантии безопасности для Украины в случае прекращения огня с Россией», - пишет издание.

«США еще не прокомментировали контрпредложение, которое отличается от плана господина Трампа по нескольким ключевым пунктам - не в последнюю очередь в части численности вооруженных сил Украины, ее вступления в НАТО и территориальных уступок», - сообщает The Telegraph.