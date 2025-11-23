Удары по Донецкой и Днепропетровской областям: есть погибшие и раненые, в том числе дети

В Славянске в результате бомбовых ударов в воскресенье ранены пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает глава администрации Донецкой области Вадим Филашкин, передает BBC.

«Сегодня днем россияне многократно атаковали город авиабомбами – попали по жилой застройке и промзоне. Окончательные объемы повреждений устанавливаем», – написал Филашкин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Донецкой области уже давно нет безопасных мест. «Даже относительно отдаленные от фронта города тоже под постоянным огнем. Оставаться тут небезопасно, а оставлять тут своих детей безответственно», – указал глава администрации.

Славянск с Краматорском составляют последнюю относительно крупную городскую агломерацию, оставшуюся в Донецкой области под контролем Украины. Сейчас линия фронта находится в 20–30 км на восток и северо-восток от Славянска.

Тем временем глава областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко сообщил, что в результате ударов по Никопольскому району Днепропетровской области погибли два местных жителя.

«Тяжелым оказался сегодняшний день для Никопольщины. Нанесены удары по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадам. Применялись FPV-дроны, БПЛА, артиллерия. В результате одного из ударов в Марганце погибли двое – 42-летняя женщина и мужчина 39 лет...» – написал он в телеграме.

По словам Гайваненко, еще пять человек получили ранения. Он добавил, что в населенных пунктах произошло несколько возгораний, разрушено почти 10 заправок. «Повреждены инфраструктура, две пятиэтажки, частный дом, магазин, гараж. Разбиты также автомобили, хозяйственные постройки, газопровод», – отметил глава ОВА.

«В Днепре увеличилось число пострадавших из-за ночной атаки. На данный момент их 16», – добавил глава администрации.

Издание «Суспільне» сообщает, что в городе Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв, после чего во всем городе пропал свет. Перед этим Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы сообщали о летящих на область российских «шахедах».