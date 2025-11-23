USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Европа направила США свой мирный план по Украине
Новость дня
Европа направила США свой мирный план по Украине

Удары по Донецкой и Днепропетровской областям: есть погибшие и раненые, в том числе дети

22:31 120

В Славянске в результате бомбовых ударов в воскресенье ранены пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает глава администрации Донецкой области Вадим Филашкин, передает BBC.

«Сегодня днем россияне многократно атаковали город авиабомбами – попали по жилой застройке и промзоне. Окончательные объемы повреждений устанавливаем», – написал Филашкин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Донецкой области уже давно нет безопасных мест. «Даже относительно отдаленные от фронта города тоже под постоянным огнем. Оставаться тут небезопасно, а оставлять тут своих детей безответственно», – указал глава администрации.

Славянск с Краматорском составляют последнюю относительно крупную городскую агломерацию, оставшуюся в Донецкой области под контролем Украины. Сейчас линия фронта находится в 20–30 км на восток и северо-восток от Славянска.

Тем временем глава областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко сообщил, что в результате ударов по Никопольскому району Днепропетровской области погибли два местных жителя.

«Тяжелым оказался сегодняшний день для Никопольщины. Нанесены удары по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадам. Применялись FPV-дроны, БПЛА, артиллерия. В результате одного из ударов в Марганце погибли двое – 42-летняя женщина и мужчина 39 лет...» – написал он в телеграме.

По словам Гайваненко, еще пять человек получили ранения. Он добавил, что в населенных пунктах произошло несколько возгораний, разрушено почти 10 заправок. «Повреждены инфраструктура, две пятиэтажки, частный дом, магазин, гараж. Разбиты также автомобили, хозяйственные постройки, газопровод», – отметил глава ОВА.

«В Днепре увеличилось число пострадавших из-за ночной атаки. На данный момент их 16», – добавил глава администрации.

Издание «Суспільне» сообщает, что в городе Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв, после чего во всем городе пропал свет. Перед этим Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы сообщали о летящих на область российских «шахедах».

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1411
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14010
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4261
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2342
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4229
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4735
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3563
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5054
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621

ЭТО ВАЖНО

«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст
«Контрплан» Евросоюза по Украине: полный текст обновлено 22:25
22:25 1411
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей
Чудом попав на ЧМ, Азербайджан был в шаге от золота, а Ульвия Фаталиева стала лучшей Первая в истории медаль!; Фото: обновлено
21:08 14010
Удары спецназа Украины по позициям россиян
Удары спецназа Украины по позициям россиян видео; обновлено 20:35
20:35 4261
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам
Израиль готовится к ответу «Хезболлы». Президент Ливана в гневе. А Кац грозит отрубить руки врагам видео; обновлено 19:26
19:26 2342
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
17:00 4229
Когда под боком харам
Когда под боком харам горячая тема; все еще актуально
08:57 6076
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники
Дело о смертельном пожаре в Баку: задержан директор клиники Генпрокуратура обращается к СМИ и общественности
17:21 4735
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
16:12 3563
Начинается новая Большая игра
Начинается новая Большая игра наша аналитика; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:52 10475
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
10:44 5054
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
22 ноября 2025, 20:22 3621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться