В Израиле чистка генералов после провала

Глава Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил о серии увольнений высокопоставленных офицеров после провала армии 7 октября 2023 года во время нападения палестинской группировки ХАМАС, которое поставило под угрозу безопасность граждан Израиля. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Мои выводы однозначны: ЦАХАЛ провалил свою главную задачу 7 октября – защиту граждан Израиля. Это серьезный, оглушительный и системный провал, связанный как с решениями и действиями до начала нападения, так и с решениями и действиями во время резни», – заявил Замир в обращении к гражданам.

Далее глава Генштаба сообщил, что после тяжелых размышлений он принял решение о выводах в отношении ряда должностных лиц, занимавших ответственные посты 7 октября. Замир добавил, что решения приняты с учетом баланса между интересами армии и потребностями ЦАХАЛ в крайне нестабильный период действующих угроз с разных фронтов.

По его словам, без признания командной ответственности исчезнет доверие граждан к армии – а именно на этом доверии основана способность ЦАХАЛ воевать, побеждать и защищать Государство Израиль.

Согласно информации израильских СМИ, командир дивизии «Газа» подполковник А. уволен из ЦАХАЛ. Кроме того, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман завершит военную службу и будет направлен в запас. Также начальник оперативной бригады Управления военной разведки (АМАН) бригадный генерал Г. завершит военную службу. Наряду с этим из резерва был уволен генерал-майор Одед Басюк, глава оперативного управления Генштаба.