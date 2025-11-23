«Братьев-мусульман» объявят в США вне закона

США намерены в ближайшее время включить международное исламистское движение «Братья-мусульмане» в национальный список иностранных террористических организаций, сообщил президент Дональд Трамп в интервью порталу Just the News.

«Это будет сделано в самых жестких и решительных формулировках», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп уточнил, что окончательные документы находятся в стадии подготовки.

Отметим, что летом текущего года в Палату представителей и Сенат Конгресса США были внесены законопроекты о признании движения террористической организацией.