Обвал на дороге к России убил туркменских и китайских строителей

Граждане Туркменистана и Китая погибли в Грузии при строительстве дороги Квешети–Коби в районе села Цкере, где во время возведения подпорной стены произошел обвал грунта. Об этом сообщает грузинский Департамент автомобильных дорог.

«Под обрушившейся массой оказались пять сотрудников строительной компании – граждане Туркменистана и Китая. Обнаружены тела четырех погибших, один человек доставлен в клинику. На месте мобилизованы группы Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители Департамента автомобильных дорог. По факту начато расследование», – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, проект дороги Квешети–Коби нацелен на улучшение транспортной ситуации в регионе и обеспечение безопасного круглогодичного движения. Новая трасса должна сократить время и стоимость поездок, повысить безопасность движения, увеличить транзитный потенциал Грузии и способствовать развитию туризма в различных направлениях, включая движение к пункту пропуска на границе с Россией.

Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги длиной 23 км, пяти мостов и пяти тоннелей, а также реконструкцию еще одного моста. Кроме того, будут оборудованы пешеходные переходы, тропы и переходы для скота.