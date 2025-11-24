USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Обвал на дороге к России убил туркменских и китайских строителей

00:04 1151

Граждане Туркменистана и Китая погибли в Грузии при строительстве дороги Квешети–Коби в районе села Цкере, где во время возведения подпорной стены произошел обвал грунта. Об этом сообщает грузинский Департамент автомобильных дорог.

«Под обрушившейся массой оказались пять сотрудников строительной компании – граждане Туркменистана и Китая. Обнаружены тела четырех погибших, один человек доставлен в клинику. На месте мобилизованы группы Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители Департамента автомобильных дорог. По факту начато расследование», – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, проект дороги Квешети–Коби нацелен на улучшение транспортной ситуации в регионе и обеспечение безопасного круглогодичного движения. Новая трасса должна сократить время и стоимость поездок, повысить безопасность движения, увеличить транзитный потенциал Грузии и способствовать развитию туризма в различных направлениях, включая движение к пункту пропуска на границе с Россией.

Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги длиной 23 км, пяти мостов и пяти тоннелей, а также реконструкцию еще одного моста. Кроме того, будут оборудованы пешеходные переходы, тропы и переходы для скота.

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00
23 ноября 2025, 17:00 5218
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1058
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 597
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12127
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 937
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36
23 ноября 2025, 23:36 1509
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4285
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11
23 ноября 2025, 09:11 5816

