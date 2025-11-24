USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Мерц о «мирном плане» по Украине: не все пункты приемлемы

00:15 575

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что власти ФРГ впервые ознакомились с предложенным США «мирным планом» по прекращению российско-украинской войны 21 ноября.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на неназванные источники сообщила, что власти ФРГ якобы знали о плане Трампа еще с конца октября, а на этой неделе лишь «изобразили удивление». Эти сведения получили широкое распространение в российских СМИ.

«Мы знаем об этом плане из 28 пунктов с прошлой пятницы», – заявил Мерц в интервью Deutsche Welle на саммите G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, 21 ноября он обсудил план с президентом США Дональдом Трампом по телефону перед отъездом из Германии в ЮАР. «Я сказал ему, что по некоторым пунктам мы можем договориться, но по другим – нет», – добавил канцлер, подчеркнув, что Берлин полностью поддерживает Киев и считает неприемлемым ставить под угрозу суверенитет Украины.

Мерц также выразил сомнение, что все 28 пунктов «мирного плана» удастся согласовать до установленного президентом США срока – 27 ноября. По его словам, сейчас речь может идти о достижении лишь промежуточных результатов.

«Мы пытаемся понять, какая часть этого плана может быть единогласно одобрена европейцами, американцами и Украиной с одной стороны, и Россией – с другой», – отметил глава германского правительства.

Кроме того, канцлер отдельно критически высказался о пункте плана Трампа, предусматривающем, что США получат половину прибыли от вложенных в Украину российских замороженных активов. «В этом плане множество пунктов, требующих согласия европейской стороны. Приведу пример: российские активы, находящиеся в Брюсселе, не могут быть выплачены американцам. Это немыслимо. Поэтому, если этот план будут реализовывать, поддержка европейцев, безусловно, необходима», – пояснил Мерц.

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5219
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1058
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 598
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12129
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 938
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1509
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4285
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5816

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5219
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1058
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 598
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12129
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 938
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1509
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4285
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться