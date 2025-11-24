Мерц о «мирном плане» по Украине: не все пункты приемлемы

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на неназванные источники сообщила, что власти ФРГ якобы знали о плане Трампа еще с конца октября, а на этой неделе лишь «изобразили удивление». Эти сведения получили широкое распространение в российских СМИ.

«Мы знаем об этом плане из 28 пунктов с прошлой пятницы», – заявил Мерц в интервью Deutsche Welle на саммите G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, 21 ноября он обсудил план с президентом США Дональдом Трампом по телефону перед отъездом из Германии в ЮАР. «Я сказал ему, что по некоторым пунктам мы можем договориться, но по другим – нет», – добавил канцлер, подчеркнув, что Берлин полностью поддерживает Киев и считает неприемлемым ставить под угрозу суверенитет Украины.

Мерц также выразил сомнение, что все 28 пунктов «мирного плана» удастся согласовать до установленного президентом США срока – 27 ноября. По его словам, сейчас речь может идти о достижении лишь промежуточных результатов.

«Мы пытаемся понять, какая часть этого плана может быть единогласно одобрена европейцами, американцами и Украиной с одной стороны, и Россией – с другой», – отметил глава германского правительства.

Кроме того, канцлер отдельно критически высказался о пункте плана Трампа, предусматривающем, что США получат половину прибыли от вложенных в Украину российских замороженных активов. «В этом плане множество пунктов, требующих согласия европейской стороны. Приведу пример: российские активы, находящиеся в Брюсселе, не могут быть выплачены американцам. Это немыслимо. Поэтому, если этот план будут реализовывать, поддержка европейцев, безусловно, необходима», – пояснил Мерц.