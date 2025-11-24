Евро-подкоп под план Трампа

Европейские лидеры подписали совместное заявление по мирному плану Трампа, в котором вежливо поддержали его в целом, однако сделали такие оговорки, которые в случае их реализации этот план перечеркнут. У европейцев есть несколько дней, чтобы попытаться внести в план из 28 пунктов свои коррективы, а проще говоря, его торпедировать. «Мы твердо придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями на вооруженные силы Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущей атаки. Мы вновь подчеркиваем, что реализация пунктов, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует согласия соответственно членов ЕС и членов НАТО», - говорится в заявлении. Его подписали лидеры Евросоюза, а также руководители Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши и Великобритании. Плюс примкнувшая к ним Япония. Таким образом, критике подверглись такие предложения плана-28, как вывод ВСУ из Донбасса, ограничений на численность и вооружения украинской армии (в том числе план предусматривает отказ от дальнобойного оружия, способного поражать Москву и Петербург), а также отказ от членства в НАТО. При этом предусмотренное планом Трампа сокращение ВСУ до 600 тысяч человек (против нынешней численности около миллиона) на самом деле весьма скромное. На момент начала войны в ВСУ состояло 250 тысяч, а российские предложения, сделанные весной 2022 года в Стамбуле, предусматривали сокращения до 85 тысяч. Объективно говоря, Украине будет трудно чисто экономически потянуть армию в 600 тысяч в условиях мирного времени и неизбежного сокращения внешней помощи.

Также европейцы настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов – о признании за Россией Донбасса и Крыма. Также Европа настаивает, чтобы Украина вновь получила контроль над Запорожской АЭС (по плану-28 предполагается, что вырабатываемая энергия будет поделена поровну между Украиной и РФ) и Каховской плотиной (от чего зависит водоснабжение Крыма в свою очередь), а также получила бы «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, тогда как в предложенном плане судоходство по Днепру получает фактически статус нейтрального и международного. При этом в плане-28 есть еще некоторые положения, которые крайне не удовлетворяют Европу, но против которых в своем обращении европейские лидеры выступить постеснялись. Это, конечно же, деньги. План Трампа, по сути, срывает и так трудно идущие переговоры по использованию российских замороженных активов в виде гарантий под новые кредиты Украине. Европа уже вот-вот готова была прибрать к рукам минимум 140 млрд евро этих активов в такой форме, как вышел Трамп со своими 28 пунктами, предложив заплатить ему, по сути, за посреднические услуги. Ведь согласно плану, как минимум 100 млрд долл. замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению Украины, причем Вашингтон заранее отписал себе 50% прибыли. Хотя не очень понятно, какую прибыль можно получить от восстановления. С Европы также причитается еще 100 млрд долл. в общий объем инвестиций для восстановления Украины. Остальная часть заблокированных активов Москвы будет инвестирована в отдельный американо-российский фонд. Бывший британский премьер Борис Джонсон, которого в Москве (и не без оснований) считают непосредственно причастным к срыву стамбульских договоренностей весной 2022 года, так и вовсе взял почти истерический тон критики миротворчества в версии Трампа. Он назвал это «полным предательством» и «военной кастрацией» Киева. «Это Мюнхен», - заявил Джонсон, имея в виду соглашение 1938 года, по которому Британия и Франция позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию. Нагнетание подобных страстей в прессе призвано создать должный информационный фон, дабы мобилизовать других европейских лидеров на отпор настойчивым усилиям Вашингтона прекратить войну и, по сути, не дать РФ в ней победить.

При этом даже уходящий со своего поста спецпредставителя Трампа по Украине генерал Кит Келлог, которого считают «ястребом» по отношению к Москве и благожелательно настроенным по отношению к Киеву, новые предложения по урегулированию поддержал. Надо отдать должное, в нынешней администрации Трампа, в отличие от его первой каденции, отменная дисциплина. Келлог поддержал все основные пункты американского плана, хотя сам вряд ли участвовал в его разработке. Он подтвердил, что США могут подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности, и Украине «предстоит принять трудные решения». И подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать повторения прежних договоренностей и ошибок. Между тем новый представитель Трампа по Украине министр армии США Дэн Дрисколл (близкий вице-президенту Вэнсу) уже дал понять, что Вашингтон готов к проявлению минимальной гибкости по отношению к обнародованным условиям. То есть будет давить. Белый дом дал понять, что хотел бы увидеть подпись Зеленского под планом-28 уже к 27 ноября, то есть к Дню благодарения. Первая попытка «скорректировать» американский план предпринята уже 23 ноября в Женеве. От Украины делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак, в ней также секретарь СНБО Рустем Умеров. Оба «подвешены» и уязвимы в связи с разразившимся в Украине коррупционным скандалом. Умеров так и прямо упомянут в опубликованных прослушках как соучастник коррупционной схемы, отставки Ермака требует оппозиция и часть правящей фракции в Раде «Слуги народа». Для американцев они уязвимые и потенциально управляемые переговорщики. К тому же семья Умерова проживает в США.

После того как будут утрясены все 28 пунктов плана, если они вообще устоят, американская делегация отправится в Москву согласовывать то, что останется от первоначальной версии. Владимир Путин уже успел обозначить свое отношение к американскому плану. Но лишь в самых общих – хотя и благожелательных – выражениях. Заняв тем самым выжидательную позицию. Он отметил, что план может быть «взят за основу», но каждый пункт требует затем подробного обсуждения. Российский президент дал понять, что представленный проект уже является отражением гибкости российской позиции, а существенных новых корректировок Москва не потерпит. Более того, ее вполне устроит продолжение военных действий, учитывая сохраняющееся преимущество российской армии. В последние несколько дней представители России не раз подчеркивали, что США до сих пор не удалось склонить Киев к переговорам и, главное, к принятию предложенных условий. При том что у Москвы наверняка есть что предложить со своей стороны в качестве поправок. Что она, скорее всего, и сделает после того, как с планом согласится Украина.