Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Испанцы стали приветствовать, как фашисты

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:40 939

Коломбо (Шри-Ланка). Оппозиция проводит акцию протеста, требуя от правительства выполнения обещаний по снижению налогов и обеспечения безопасности населения. Это первая крупная акция протеста против президента-марксиста Ануры Кумары Диссанаяке в годовщину его пребывания у власти

Йоханнесбург (ЮАР). Участники общенациональной женской акции протеста против гендерного насилия улеглись во дворе ботанического сада в преддверии саммита G20

Нью-Дели (Индия). Акция протеста против отсутствия мер по контролю за загрязнением воздуха

Тирасполь (Украина). Минута молчания в память о жертвах жилого дома, в который попала российская ракета

Мадрид (Испания). Испанцы отдают фашистское приветствие в 50-ю годовщину смерти испанского диктатора Франсиско Франко у входа в мавзолей Франко на кладбище Мингоррубио-Эль-Пардо

Мехико (Мексика). Парад, посвященный 115-й годовщине Мексиканской революции

Снегопады в северных регионах Испании

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5220
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1061
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 603
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12130
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 940
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1511
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4285
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5816

