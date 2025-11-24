Испанцы стали приветствовать, как фашисты

Коломбо (Шри-Ланка). Оппозиция проводит акцию протеста, требуя от правительства выполнения обещаний по снижению налогов и обеспечения безопасности населения. Это первая крупная акция протеста против президента-марксиста Ануры Кумары Диссанаяке в годовщину его пребывания у власти

Йоханнесбург (ЮАР). Участники общенациональной женской акции протеста против гендерного насилия улеглись во дворе ботанического сада в преддверии саммита G20

Нью-Дели (Индия). Акция протеста против отсутствия мер по контролю за загрязнением воздуха

Тирасполь (Украина). Минута молчания в память о жертвах жилого дома, в который попала российская ракета

Мадрид (Испания). Испанцы отдают фашистское приветствие в 50-ю годовщину смерти испанского диктатора Франсиско Франко у входа в мавзолей Франко на кладбище Мингоррубио-Эль-Пардо

Мехико (Мексика). Парад, посвященный 115-й годовщине Мексиканской революции