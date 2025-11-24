USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Один из богатейших людей планеты сбежал из Великобритании

Индийский предприниматель Лакшми Миттал, основатель и председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, уехал из Великобритании на фоне налоговой реформы, затрагивающей самых состоятельных граждан. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники, близкие к магнату.

«Миттал стал очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в эти выходные из-за реформы налогообложения сверхбогатых, инициированной лейбористами», – сообщает Times.

По данным газеты, в настоящее время миллиардер проживает в Швейцарии и планирует большую часть будущей жизни провести в ОАЭ.

Источник, знакомый с делами Миттала, отметил, что его беспокоит не налог на доход, а налог на наследство, который в Великобритании составляет 40%.

Издание уточняет, что в 2025 году состояние магната оценивалось примерно в $20,1 млрд.

Ранее Times писала, что более половины миллионеров могут покинуть Великобританию, если правительство реализует идею введения налога на богатство.

