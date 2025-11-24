Французы хотят жить без наркотиков

Запорожье (Украина). Спасательные работы на рынке, разрушенном российским авиаударом
Газа (Палестина). Очередные авиаудары израильских военных по Газе. Сообщается о 24 погибших
Марсель (Франция). Марш против торговли наркотиками. На днях наркопреступниками был убит 20-летний Мехди Кессачи - брат известного активиста по борьбе с наркотиками
Белград (Сербия). Сербы отмечают годовщину начала масштабных протестов против коррупции в стране
Восточная Ява (Индонезия). Жители деревни наблюдают за извержением вулкана Семеру
Хаконе (Япония). Праздник молодого вина "Божоле нуво" на термальном курорте