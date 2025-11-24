USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Французы хотят жить без наркотиков

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:49 603

Запорожье (Украина). Спасательные работы на рынке, разрушенном российским авиаударом

Газа (Палестина). Очередные авиаудары израильских военных по Газе. Сообщается о 24 погибших

Марсель (Франция). Марш против торговли наркотиками. На днях наркопреступниками был убит 20-летний Мехди Кессачи - брат известного активиста по борьбе с наркотиками

Белград (Сербия). Сербы отмечают годовщину начала масштабных протестов против коррупции в стране

Восточная Ява (Индонезия). Жители деревни наблюдают за извержением вулкана Семеру

Хаконе (Япония). Праздник молодого вина "Божоле нуво" на термальном курорте

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5220
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1061
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 604
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12132
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 941
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1515
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4286
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5817

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5220
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1061
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 405
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 604
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12132
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 941
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1515
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4286
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5817
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться