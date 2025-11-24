Тунисцы требуют освободить политзаключенных

Вашингтон (США). Митинг у Мемориала Линкольна с требованием импичмента Трампу
Йоханнесбург (ЮАР). Протестующие во время саммита G20 призывают положить конец преследованию народа амхара в Эфиопии
Бейрут (Ливан). Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана, заявив, что убил начальника штаба «Хезболлы» Хайсама Табтабаи
Киев (Украина). Украинцы зажигают свечи и возлагают цветы к памятнику жертвам Голодомора 1930-х годов
Тунис (Тунис). Протесты против авторитарного правления президента Каиса Саида с требованием освобождения политзаключенных
Нячанг (Вьетнам). Число погибших в результате наводнений во Вьетнаме достигло 90 человек
Аньхой (Китай). Фестиваль соломенных пугал