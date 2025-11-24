USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Тунисцы требуют освободить политзаключенных

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:56 408

Вашингтон (США). Митинг у Мемориала Линкольна с требованием импичмента Трампу

Йоханнесбург (ЮАР). Протестующие во время саммита G20 призывают положить конец преследованию народа амхара в Эфиопии

Бейрут (Ливан). Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана, заявив, что убил начальника штаба «Хезболлы» Хайсама Табтабаи

Киев (Украина). Украинцы зажигают свечи и возлагают цветы к памятнику жертвам Голодомора 1930-х годов

Тунис (Тунис). Протесты против авторитарного правления президента Каиса Саида с требованием освобождения политзаключенных

Нячанг (Вьетнам). Число погибших в результате наводнений во Вьетнаме достигло 90 человек

Аньхой (Китай). Фестиваль соломенных пугал

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5220
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1061
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 409
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 604
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12132
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 941
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1515
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4070
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4287
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5457
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5817

