Пожар в бакинской многоэтажке: МЧС объяснило, почему дверь была закрытой

Дверь, которая во время пожара в жилом доме в Ясамальском районе Баку была закрыта, не предназначалась для эвакуации. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в средствах массовой информации утверждалось, что одним из факторов, повысивших риски для жизни жильцов, стало отсутствие аварийного выхода. По словам жителей, в здании был предусмотрен еще один выход, однако дверь была заперта и использовалась исключительно рестораном Loft, расположенным на территории дома.

В МЧС отметили, что дверь, о которой шла речь, зафиксирована в техническом паспорте как относящаяся к нежилому помещению.

«Обращаем внимание общественности, что, согласно требованиям AZDTN 2.7-2 «Нормы проектирования жилых зданий», нежилые помещения общественного назначения должны быть изолированы от жилых. Иными словами, эта дверь не является эвакуационной и, будучи закрытой, соответствует строительным нормам, обеспечивающим безопасность жилой части здания», – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в подобных чувствительных ситуациях СМИ при публикации технических сведений целесообразно предварительно консультироваться со специалистами. МЧС также заявило, что всегда готово предоставлять экспертную поддержку по возникающим вопросам.

«Что касается обсуждений о том, что причиной пожара могли быть электрические зарядные устройства, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 10.4 действующих «Норм проектирования топливных и электрических зарядных пунктов» зарядные станции должны устанавливаться согласно требованиям «Правил установки электрических устройств» и на основе технических условий, утвержденных энергоснабжающей организацией», — указали в министерстве.

В рамках этих требований выполняются расчеты электрической мощности, проверяется соответствие оборудования мощности сети, а также ограничивается максимально допустимая нагрузка – это компетенция энергоснабжающих предприятий, пояснили в МЧС.

«Отмечаем, что регулирование указанной сферы не входит в компетенцию Министерства по чрезвычайным ситуациям, и ведомство не осуществляет процедуру согласования или выдачи заключений по этому направлению», – констатировали в ведомстве.