Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Беспилотники налетели на Харьков: есть погибшие и раненые

Харьков в воскресенье поздно вечером оказался под массированной атакой российских ударных беспилотников.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прогремела серия взрывов. Впоследствии он добавил, что, по предварительной информации, зафиксирован «прилет» российского беспилотника в Салтовском районе. По его словам, вспыхнул пожар в Шевченковском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный дом: «…есть погибший человек в Шевченковском районе в результате попадания… «шахеда» в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова».

По информации «Суспільне Харьков», в городе прозвучало 17 взрывов. Однако мэр в комментарии местным СМИ сказал, что, предварительно, по Харькову нанесено не менее 12 ударов по пяти локациям.

Позже власти уточнили, что, предварительно, в городе уже трое погибших и восемь пострадавших, в том числе ребенок.

По данным правоохранителей, поражения и разрушения получили частные дома, многоэтажки. На месте атак произошли пожары.

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5221
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1062
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 410
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 604
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12132
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 945
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1515
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4072
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4288
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5458
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5817

