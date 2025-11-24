Беспилотники налетели на Харьков: есть погибшие и раненые

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прогремела серия взрывов. Впоследствии он добавил, что, по предварительной информации, зафиксирован «прилет» российского беспилотника в Салтовском районе. По его словам, вспыхнул пожар в Шевченковском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный дом: «…есть погибший человек в Шевченковском районе в результате попадания… «шахеда» в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова».

По информации «Суспільне Харьков», в городе прозвучало 17 взрывов. Однако мэр в комментарии местным СМИ сказал, что, предварительно, по Харькову нанесено не менее 12 ударов по пяти локациям.

Позже власти уточнили, что, предварительно, в городе уже трое погибших и восемь пострадавших, в том числе ребенок.

По данным правоохранителей, поражения и разрушения получили частные дома, многоэтажки. На месте атак произошли пожары.